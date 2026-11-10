Озброєння на 400 мільйонів доларів: Пентагон підтвердив нову допомогу Україні

Пентагон надасть Україні новий пакет озброєння на 400 мільйонів доларів. Техніку та боєприпаси замовлять у виробників за програмою USAI. Постачання відбудеться після узгодження всіх деталей із Міністерством оборони України.

Про позитивне рішення американського відомства повідомив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік в інтерв'ю ICTV, передає Укрінформ. Наразі дипломати та військові завершують узгодження фінального переліку оборонного вантажу.

Що відомо про виділення допомоги

Україна ще чекає від Пентагону детальнішої інформації, розповів дипломат. Але вже зараз, за його словами, є надія, що найближчим часом з'являться додаткові поставки для Сил оборони.

Швидкість і черговість передачі американської зброї Україні залежать від рішень адміністрації США, підкреслив Сєнік. Це стосується і допомоги за програмою PURL, і двосторонніх поставок за раніше укладеними контрактами в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За словами дипломата, точні терміни надходження та конкретну номенклатуру озброєння оголосять після консультацій із Міністерством оборони України. Очікується, що виділені ресурси допоможуть забезпечити критичні потреби українських сил оборони на передовій.

Чому Київ наполягає на ракетах для Patriot?

Найгостріше стоїть питання поставок ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot, зазначив Сєнік. Обсяги їхньої передачі нині не відповідають очікуванням України.

За словами дипломата, Пентагон і далі посилається на брак ракет як для самих США, так і для інших союзників. При цьому американці добре розуміють пріоритети України.

Коли вже є наявні ресурси, фінансування, виникає логічне запитання: чому ми так довго чекаємо на те, щоб отримати ці перехоплювачі,

– наголосив Сєнік.

Питання поставок порушують конгресмени й сенатори обох партій, додав дипломат. Українська сторона також має намір обговорити його з Держдепартаментом США.

Що ще потрібно Україні?

Київ розраховує на нові пакети військової допомоги в межах програми PURL, за якою партнери фінансують закупівлі американської зброї для України. Серед інших критично важливих потреб Сєнік назвав ракети для F-16, обслуговування цих літаків і запасні частини, а також ракети для систем NASAMS і Hawk.

Україна готується до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованої на 17 листопада, додав дипломат.

Нагадаємо, що раніше Київ тривалий час не мав інформації щодо розподілу цих 400 мільйонів доларів та укладених договорів.