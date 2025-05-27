Уперше за три роки: США прохолодно прийняли Україну на ПА НАТО, – Чернєв

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв поділився враженнями від сесії ПА НАТО в місті Дейтон. За його словами, почуття неоднозначні, а за останні три роки стикнувся з таким уперше. Американці намагалися змістити акценти з війни Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Єгора Чернєва у фейсбуці.

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Як пройшла сесія ПА НАТО в США і що ухвалили

Українська делегація завершує роботу на сесії Парламентській асамблеї НАТО у Дейтоні.

Попри те, що про Україну було багато згадок та окремі доповіді, акценти цієї сесії намагалися змістити з актуальних проблем триваючої війни в центрі Європи на історичні події 30-річної давнини – підписання Дейтонських угод, якими завершилася війна в Боснії та Герцеговині. Плюс у нашої делегації відбулася зустріч з американською делегацією, яка була не такою теплою, як завжди. І це дуже контрастувало з абсолютною підтримкою від європейців, яку вони нам висловлювали в кулуарах. Європейці, до речі, також дивувались розставленим акцентам цієї сесії ПА НАТО приймаючою стороною,

– написав Чернєв.

Оскільки європейці продемонстрували абсолютну єдність щодо питання України, то "вдалося прийняти дуже сильну фінальну декларацію по Україні". До того ж асамблея НАТО відкинула ультиматум Путіна щодо відмови Україні у членстві в Альянсі. Та закликала уряди прискорити і поглибити співпрацю, щоб наблизити цей вступ.

Асамблея звернулася до урядів своїх країн із такими закликами:

збільшити військову допомогу Україні;

посилити санкції проти тіньового флоту Росії, енергетичного, металургійного та банківського секторів країни-агресорки;

допомогти ВПК України із фінансуванням.

Українська делегація змогла "протиснути важливий пункт із закликом запросити Україну до участі у саміті НАТО у Гаазі та провести Раду Україна – НАТО на рівні голів держав та урядів".

Я особисто запитав генсека НАТО Марка Рютте, чи готовий він виконати цей пункт декларації, на що він відповів, що працюватиме над цим питанням з нашим керівництвом. У підсумку все ж можу назвати цю сесію дуже вдалою. Європейці категорично за нас, з американцями будемо працювати,

– завершив Чернєв.

Хоча на саміт НАТО в Гаазі запросили і Трампа, і Зеленського, є побоювання, що між лідерами може статися новий конфлікт. А тому підсумкове комюніке саміту можуть значно скоротити, щоб уникнути згадок про Україну і Росію.