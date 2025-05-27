З боку США немає довіри: Годжес розповів, хто може привести до припинення вогню

Європа, спільно з Канадою та Великою Британією повинні працювати з Україною стосовно дипломатії. Вони здатні допомогти у досягненні домовленості про припинення вогню.

Про це в інтерв'ю для NV розповів колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес, передає 24 Канал.

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Хто може допомогти у припиненні вогню

На його думку, наразі немає нічого, що б вселяло довіру у питанні підходу адміністрації Дональда Трампа до дипломатії у питанні припинення вогню між Росією та Україною.

Думаю, саме Європа має працювати тісно з Україною. Європа, плюс Канада і, звісно, Велика Британія. Саме вони можуть привести до припинення вогню, а потім – до переговорів. Мені подобається, як президент Фінляндії Александер Стубб описав це: три фази — підготовка, припинення вогню, переговори. Поки немає припинення вогню – немає й переговорів,

– сказав генерал.

За його словами, усе, що зараз відбувається у Вашингтоні, Парижі, Лондоні, Брюсселі, Києві, Ер-Ріяді, а також участь Папи Римського, є фазою підготовки до припинення вогню. Утім, Росія ніколи не погодиться на це без реального тиску.

"А тиск – це європейські країни, які скажуть: "Вам доведеться погодитись". І використають свою економічну силу, щоб вдарити по нафтогазовій галузі Росії, зробивши Росії по-справжньому боляче", – додав він.

Бен Годжес наголосив на необхідності демонстрації того, що Україна отримує усе необхідне, також потрібні озброєння на кошти. Він вважає, що лише у такому разі Росія усвідомить загрозу та захоче домовитися, поки "ще щось залишилося".

Також він розкритикував підхід нової адміністрації США до війни в Україні. Зокрема його шокує, що США вимагають від України здавати свої території. На думку генерала, Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, особливо Криму.