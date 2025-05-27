Об этом в интервью для NV рассказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе, генерал Бен Ходжес, передает 24 Канал.

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Кто может помочь в прекращении огня

По его мнению, пока нет ничего, что бы внушало доверие в вопросе подхода администрации Дональда Трампа к дипломатии в вопросе прекращения огня между Россией и Украиной.

Думаю, именно Европа должна работать тесно с Украиной. Европа, плюс Канада и, конечно, Великобритания. Именно они могут привести к прекращению огня, а затем – к переговорам. Мне нравится, как президент Финляндии Александер Стубб описал это: три фазы - подготовка, прекращение огня, переговоры. Пока нет прекращения огня – нет и переговоров,

– сказал генерал.

По его словам, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, Париже, Лондоне, Брюсселе, Киеве, Эр-Рияде, а также участие Папы Римского, является фазой подготовки к прекращению огня. Впрочем, Россия никогда не согласится на это без реального давления.

"А давление – это европейские страны, которые скажут: "Вам придется согласиться". И используют свою экономическую силу, чтобы ударить по нефтегазовой отрасли России, сделав России по-настоящему больно", – добавил он.

Бен Ходжес отметил необходимость демонстрации того, что Украина получает все необходимое, также нужны вооружения на средства. Он считает, что только в таком случае Россия осознает угрозу и захочет договориться, пока "еще что-то осталось".

Также он раскритиковал подход новой администрации США к войне в Украине. В частности его шокирует, что США требуют от Украины сдавать свои территории. По мнению генерала, Украина не должна отказываться от своих территорий, особенно Крыма.