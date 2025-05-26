Хочуть лише продати: США більше не готові безкоштовно передавати Patriot Україні, – WP

Україна потребує нових систем ППО Patriot на тлі того, що запаси, отримані за президентства Джо Байдена, вже закінчуються. Попри це, Вашингтон не планує надсилати їх як допомогу.

Чинна адміністрація обговорює лише можливість їхнього продажу Києву. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на західних та українських чиновників, передає 24 Канал.

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За якої умови Україна може отримати Patriot

Адміністрація Дональда Трампа заохочує союзників по НАТО передати Україні власні Patriot, але жодна з країн не хоче надавати їх. Натомість українські посадовці кажуть, що Вашингтон готовий продавати ракети, але не надавати їх безкоштовно.

Вони думають, як ділові люди. Якщо я вам щось даю – ви маєте дати щось натомість,

– цитує видання одного з українських чиновників.

У зв'язку з цим Німеччина висловила готовані надати ракети Patriot і чотири комплекси IRIS-T. У США компанія Raytheon досі лише розширює виробництво, тому уряд зберігає обмежену кількість комплексів на випадок потенційних загроз, зокрема з боку Ірану.

Водночас пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі, проте значного прориву немає, оскільки кожна країна розуміє, що передача такого комплексу – це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

Своєю чергою Росія лише збільшує обсяги атак по Україні. Як констатує видання, тільки впродовж 24 – 25 травня вона випустила 900 дронів і 65 крилатих ракет, а також застосувала північнокорейські ракети KN-23 у 6 з 9 балістичних атак.

Серед українських чиновників припускають, що адміністрація Дональда Трампа надалі намагатиметься уникати гучних заяв про передачу систем Patriot, оскільки побоюється розгнівити Путіна і зірвати потенційні мирні переговори.

До слова, за словами державного секретаря США Марко Рубіо, Америка не припинила постачання зброї в Україну. Водночас рішення про можливість формування нових пакетів допомоги немає. Він сказав, що робота щодо Patriot триває.