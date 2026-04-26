Намагалося прорвати блокаду: США перехопили судно "тіньового флоту" в Аравійському морі

У суботу, 25 квітня, військові Сполучених Штатів перехопили судно так званого "тіньового флоту" Sevan в Аравійському морі, яке перебуває під санкціями США через транспортування іранських енергоресурсів.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережах.

Яке судно перехопили американські військові?

Судно Sevan було серед 19 суден так званого "тіньового флоту", проти яких Міністерство фінансів США запровадило санкції за діяльність, пов'язану з транспортуванням іранських енергоресурсів, нафти та газових продуктів на мільярди доларів, зокрема пропану та бутану, на іноземні ринки.

Це торговельне судно було перехоплене в Аравійському морі гелікоптером ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney (DDG 91).

За даними CENTCOM, наразі Sevan виконує вказівки військових США щодо повернення до Ірану під ескортом.

Довідка. Тіньовий флот – це мережа суден, які використовують для перевезення нафти, газу та інших товарів в обхід міжнародних санкцій. Такі танкери часто ходять під "зручними" прапорами інших країн, приховують власників, вимикають системи відстеження маршруту та здійснюють перевантаження вантажів у відкритому морі, щоб уникнути контролю.

У Центральному командуванні запевнили, що Збройні сили США продовжують забезпечувати виконання санкцій та повністю реалізовувати блокаду суден, які заходять до іранських портів або виходять із них.

Від початку блокади вже було перенаправлено 37 таких суден.

