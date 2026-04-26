Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсетях.

Читайте также Два месяца хаоса: как война Трампа против Ирана затягивается, бьет по всем, но дает шанс Украине

Какое судно перехватили американские военные?

Судно Sevan было среди 19 судов так называемого "теневого флота", против которых Министерство финансов США ввело санкции за деятельность, связанную с транспортировкой иранских энергоресурсов, нефти и газовых продуктов на миллиарды долларов, в частности пропана и бутана, на иностранные рынки.

Это торговое судно было перехвачено в Аравийском море вертолетом ВМС США с ракетного эсминца USS Pinckney (DDG 91).

По данным CENTCOM, сейчас Sevan выполняет указания военных США по возвращению в Иран под эскортом.

Справка. Теневой флот – это сеть судов, которые используют для перевозки нефти, газа и других товаров в обход международных санкций. Такие танкеры часто ходят под "удобными" флагами других стран, скрывают владельцев, выключают системы отслеживания маршрута и осуществляют перегрузку грузов в открытом море, чтобы избежать контроля.

В Центральном командовании заверили, что Вооруженные силы США продолжают обеспечивать выполнение санкций и полностью реализовывать блокаду судов, которые заходят в иранские порты или выходят из них.

С начала блокады уже было перенаправлено 37 таких судов.

Что сейчас происходит между США и Ираном?