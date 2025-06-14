У США заявили, що перекинули частину систем ППО для України на Близький Схід

США передали частину засобів протидії БпЛА, які мали захищати повітряний простір України, на Близький Схід, де "треба захищати американських громадян".

Відповідну заяву у суботу, 14 червня, зробив міністр оборони США Піт Гегсет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Чому США перекинули частину протидронових систем

Американський міністр оборони розповів, що протягом тижня він був на слуханнях на Капітолійському пагорбі. У нього запитали щодо ППО.

Одне із запитань, яке мені поставили, було таким: чи перемістили ми частину засобів захисту від безпілотних літальних апаратів з України на Близький Схід? На що я відповів: так, перекинули,

– заявив Піт Гегсет.

За його словами, Сполучені Штати використовують усі доступні ресурси, щоб захистити своїх людей "у цьому регіоні та в усьому світі", оскільки наразі у сфері оборони нібито все по-іншому.

Піт Гегсет наголосив, що такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу, і до цього потрібно бути готовим. Водночас він повторив, що вся війна змінюється просто на очах.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що США переорієнтували на Близький Схід 20 тисяч ракет-перехоплювачів, які мали посилити Україну від "Шахедів". Це було відчутним "ударом" на тлі зростання атак.