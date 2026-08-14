Хто більше "любить" Трампа, той матиме захист: США розпочали дивну перевірку союзників по НАТО

США розіслали країнам НАТО анкети, у яких просять оцінити політику Дональда Трампа. Це відбувається на тлі скорочення американської присутності в Європі.

Союзники негативно сприйняли це опитування. Вони вважають, що США намагаються змусити їх демонструвати політичну лояльність в обмін на американський захист, пише Bloomberg.

Що за опитування США влаштували всередині НАТО?

Документ, зокрема, стосується кількох питань, які спричинили суперечки між Вашингтоном і союзниками по НАТО. Серед них – американські удари по Ірану, операція із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та європейські плани віддавати оборонні контракти місцевим компаніям.

Наприклад, у питанні про підтримку зовнішньої політики США окремо згадуються американські "ініціативи" на Близькому Сході та в Західній півкулі.

Нагадаємо, що в обох регіонах адміністрація Трампа проводила військові операції без підтримки і консультацій з НАТО.

Деякі країни, зокрема Іспанія, згодом заборонили Вашингтону використовувати свої бази для ударів по Ірану. Тепер США запитують, чи запроваджували країни такі обмеження і чи готові вони "зменшити або скасувати" їх.

Окремо в документі йдеться про захоплення Мадуро. У січні США провели операцію у Венесуелі, що багато європейських країн вважали порушенням міжнародного права.

Вашингтон також вимагає підтверджень виконання нових цілей щодо оборонних витрат і планів Європи поступово замінювати американські військові ресурси. США запитують, чи купують союзники продукцію американських компаній і чи виступали вони проти нових правил "зроблено в Європі". Якщо ні, то США запитують: "Чи готові вони це зробити?"

Якщо безпекові гарантії США справді почнуть залежати від політичної лояльності, це може суттєво змінити трансатлантичні відносини, які сформувалися після Другої світової війни. Тоді американські військові гарантії діяли незалежно від політичних розбіжностей між союзниками,

– зазначає видання.

Анкета з'явилася через кілька місяців після початку шестимісячного перегляду військової присутності США в Європі, який має завершитися у грудні.

Наприкінці місяця США зустрінуться із союзниками в Брюсселі, щоб обговорити перегляд американської військової присутності. Очікується, що за результатами оцінки США ще більше скоротять свою військову присутність у Європі.

США також зменшують військові ресурси, які планувалося використовувати у разі нападу на країни НАТО. Це може стосуватися стратегічних бомбардувальників, яких немає у європейських союзників, безпілотників і військових кораблів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії США логічними з огляду на зростання оборонних витрат Європи та Канади. За його словами, регулярний перегляд військових потреб є "мудрим рішенням" і має ще більше об'єднати НАТО.