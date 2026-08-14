Союзники негативно отнеслись к этому опросу. Они считают, что США пытаются заставить их демонстрировать политическую лояльность в обмен на американскую защиту, пишет Bloomberg.

Что за опрос устроили США внутри НАТО?

Документ, в частности, касается нескольких вопросов, вызвавших споры между Вашингтоном и союзниками по НАТО. Среди них – американские удары по Ирану, операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и европейские планы отдавать оборонные контракты местным компаниям.

Например, в вопросе о поддержке внешней политики США отдельно упоминаются американские "инициативы" на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.

Напомним, что в обоих регионах администрация Трампа проводила военные операции без поддержки и консультаций с НАТО.

Некоторые страны, в частности Испания, впоследствии запретили Вашингтону использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану. Теперь США интересуются, вводили ли страны такие ограничения и готовы ли они "ослабить или отменить" их.

Отдельно в документе речь идет о захвате Мадуро. В январе США провели операцию в Венесуэле, что многие европейские страны сочли нарушением международного права.

Вашингтон также требует подтверждений выполнения новых целей по оборонным расходам и планов Европы постепенно заменять американские военные ресурсы. США интересуются, покупают ли союзники продукцию американских компаний и выступали ли они против новых правил "сделано в Европе". Если нет, то США спрашивают: "Готовы ли они это сделать?"

Если гарантии безопасности США действительно начнут зависеть от политической лояльности, это может существенно изменить трансатлантические отношения, сформировавшиеся после Второй мировой войны. Тогда американские военные гарантии действовали независимо от политических разногласий между союзниками,

– отмечает издание.

Анкета появилась через несколько месяцев после начала шестимесячного пересмотра военного присутствия США в Европе, который должен завершиться в декабре.

В конце месяца США встретятся с союзниками в Брюсселе, чтобы обсудить пересмотр американского военного присутствия. Ожидается, что по результатам оценки США еще больше сократят свое военное присутствие в Европе.

США также сокращают военные ресурсы, которые планировалось использовать в случае нападения на страны НАТО. Это может касаться стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских союзников, беспилотников и военных кораблей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия США логичными, учитывая рост оборонных расходов Европы и Канады. По его словам, регулярный пересмотр военных потребностей является "мудрым решением" и должен еще больше сплотить НАТО.