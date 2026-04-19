Україна кардинально змінила підхід до війни: Дрісколл розповів, як США переймають досвід

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що українці кардинально змінили підхід до ведення бойових дій. Тепер цей досвід переймає зокрема Америка.

Про це повідомляє Clash Report.

Чому американці вчаться в України?

У четвер, 16 квітня, Ден Дрісколл виступив у Конгресі на засіданні комітету з асигнувань Палати представників США. Це було його перше свідчення після того, як міністр оборони Піт Гегсет домігся відставки начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Під час слухань також обговорювалися інші питання, зокрема війна в Україні. Дрісколл зазначив, що армія США підтримувала українських військових і "стояла пліч-о-пліч з ними від самого початку війни".

За словами міністра армії США, українці докорінно змінили підхід до ведення війни.

Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали,

– наголосив посадовець.

Окремо Дрісколл зазначив, що відвідував Київ і мав численні зустрічі з представниками українського керівництва, переймаючи досвід.

