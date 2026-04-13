США почали блокувати Ормузьку протоку

Дональд Трамп обіцяв заблокувати Ормузьку протоку і втілив свої плани. 13 квітня США направили рекомендації іранським портам.

Деталі передає CNN.

Як США блокують Ормузьку протоку?

У Великій Британії отримали повідомлення про те, що о 14:00 за UTC (16:00 за Києвом) запроваджено обмеження на морський доступ до іранських портів та прибережних районів.

Цей час збігається з термінами, зазначеними американськими військовими, які заявили, що 13 квітня введуть блокаду всього руху, що входить до іранських портів та виходить з них,

– пояснили в CNN.

Обмеження застосують в районах уздовж Перської затоки, Оманської затоки та Аравійського моря на схід від Ормузької протоки. Вони охоплюватимуть всю іранську берегову лінію, у тому числі порти й енергетичну інфраструктуру.



Імовірно, США блокуватимуть цей сектор – або й більший / Скриншот 24 Каналу

Обмеження поширюються і на судна під будь-яким прапором, які заходять до іранських портів, нафтових терміналів або прибережних об'єктів. Нейтральним суднам, які наразі перебувають в іранських портах, надано обмежений пільговий термін для виходу.

Ці заходи не перешкоджають транзитному проходженню через Ормузьку протоку до або з неіранських пунктів призначення; однак під час проходження судна можуть зіткнутися з військовою присутністю, цільовими комунікаціями або процедурами огляду,

– додали CNN.

BBC пишуть: судна, які входять або виходять з блокованої зони без дозволу, можуть бути перехоплені, перенаправлені та захоплені. Гуманітарні вантажі, такі як продукти харчування та медикаменти, будуть дозволені за умови перевірки.

Трамп прокоментував блокаду Ормузу

Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені – 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко,

– написав він.

Важливо! BBC наголосили: невеликі іранські човни складно виявити. До того ж вони можуть збиратися в рій і бути дуже небезпечними. А ударів по човнах наркоторговців у Карибському морі було не так і багато. Втім, Трамп може розглядати таку модель тиску на Іран без повноцінного повернення до бойових дій.

Як світ реагує на блокаду Ормузької протоки?