Сполучені Штати погодилися розблокувати заморожені іранські активи та забезпечити припинення вогню в Лівані, зокрема зупинити удари по Хезболлі.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також Безпрецедентна ситуація: як Трамп може знищити статус США помилкою в Ормузькій протоці

Чи вдалося Ірану досягти мети?

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Вашингтон раніше погодився розблокувати іранські активи та забезпечити припинення вогню в Лівані, де ізраїльські удари по терористичному угрупованню "Хезболла" від початку бойових дій забрали майже 2 тисячі життів.

За його словами, переговори з США не почнуться, доки ці обіцянки не буде виконано.

11 квітня високопоставлене іранське джерело також підтвердило, що США погодилися розблокувати заморожені іранські активи, які зберігаються в Катарі та інших іноземних банках. У Тегерані назвали це ознакою "серйозності намірів" щодо досягнення угоди на переговорах в Ісламабаді.

За словами співрозмовника видання, розблокування активів "безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку", яка, як очікується, стане ключовою темою переговорів.