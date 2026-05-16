Головна загадка століття, – оглядач FT сказав, хто може стати світовим лідером замість США

США відходять від своєї ролі "світового поліцейського" та гаранта безпеки. На тлі конфронтації США з ЄС інша велика країна світу використовує цю ситуацію і робить це обережно. Вона бачить в агресивній політиці Трампа щодо Європи, Азії, Африки, можливість заявити про те, що на неї можна покластися, що вона дружелюбна.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив оглядач The Financial Times Гідеон Рахман, вказавши, що якраз Китай раніше був агресивним, але зрозумів, що це створює йому погану репутацію, тому тепер поводиться обережніше і прагне представити себе як стабільну силу, тоді як США навпаки поводяться жорстко.

Адміністрація Трампа сама відкриває можливості для Китаю

На нинішньому етапі дипломатії Сполучені Штати все ще демонструють свою силу, а Китай намагається відігравати роль посередника. Однак, на думку оглядача The Financial Times, нині все може змінитись. Він нагадав, що 5 – 6 років тому у Китаї був період агресивної дипломатії, коли він загрожував країнам.

Рахман підкреслив, що він вбив індійських військових на кордоні між Індією та Китаєм, припинив торгівлю з Австралією, оскільки йому не подобалася критика з її боку. Однак у певну мить китайці усвідомили, що варто змінити поведінку, аби покращити свій образ у світі.

Він очікує, що після президентства Трампа США також відступлять від цього і спробують повернутися до політики налагодження дружніх відносин та використання дипломатії. Але наразі те, як адміністрація Трампа поводиться у світі, зі слів Рахмана, дає Китаю певні можливості, які також підкріплюються тим фактом, що хоча він має внутрішні економічні проблеми, проте є дуже технологічно розвиненим, і це змінює його імідж.

Я думаю, що це головна загадка XXI століття – піднесення Китаю і питання про те, чи стане він домінуючою державою спочатку в Азії, а потім у всьому світі, замінивши Сполучені Штати. Я думаю, що китайці намагаються грати в довгу,

– озвучив Гідеон Рахман.

Зауважте! Після своєї травневої поїздки до Китаю американський лідер зазначив, що згоден з висловлюванням китайського лідера Сі Цзіньпіна, який раніше казав, що США – це нація, яка занепадає. Трамп наголосив, що це дійсно було так під час каденції його попередника Байдена, а буцімто зараз за його президенства Штати розквітнули. Він стверджує, що фондові ринки демонструють нині рекордні показники, що США отримали 18 трильйонів доларів у вигляді інвестицій та наголосив на тому, що в країні тепер найкращий ринок праці, а американська армія показує міць.

Китай прагне показати себе альтернативою США

Оглядач The Financial Times розмірковує над тим, що з Пекіном можуть почати більше співпрацювати у сферах торгівлі чи технологій. Він наголосив, що це має суттєве значення, особливо якщо припустити, що суперництво між Штатами та Китаєм не закінчиться війною.

"Це реально, оскільки обидві країни готуються до війни, але сподіваємось, що вона не розпочнеться. У такому разі це перетвориться на економічне та технологічне суперництво, і воно залежатиме від рішень третіх держав. Чи вирішать країни Європи, Африки чи решти Азії запровадити китайські технології? Взяти 5G з Китаю, тому що це дешево. Можливо, використовувати відкриту модель китайського штучного інтелекту замість американської", – озвучив Рахман.

Завдяки таким рішенням Китай набирає сили. Гідеон Рахман впевнений, що саме тому він робить все можливе, щоб показати себе більш стабільною альтернативою Сполученим Штатам. Це вражає, адже, як підкреслив оглядач, мовиться про авторитарну однопартійну державу, тісно пов'язану з Росією, яка вже показала, що готова використати свій вплив.

15 років тому ми сказали б, що Китай – це дешева робоча сила та фабрики, які можуть виробляти товари за нижчою вартістю, ніж Захід. Але зараз Китай є світовим лідером у сфері електромобілів. Його автомобілі не тільки дешевші за західні, а й часто кращі,

– зауважив Рахман.

Оглядач The Financial Times додав, що сьогодні Китай домінує на світовому ринку рідкісноземельних металів, які мають вирішальне значення для різних галузей промисловості. У сфері відновлюваної енергетики країна просунулася у розвитку сонячної енергетики й акумуляторних технологій. Вона лідирує у деяких галузях майбутнього.

Це, на погляд Гідеона Рахмана, очевидно покращує імідж цієї країни й робить її сучасною. Але він не виключає, що все може змінитись: Сі Цзіньпін може зробити велику помилку, а США – нарешті зібратися.

Нагадаємо, що 13 – 15 травня тривав візит американського президента до Китаю, де він не був з 2017 року. Ця цьогорічна поїздка відтерміновувалась Сполученими Штатами, спочатку вона мала відбутись на початку квітня. На заваді стала війна в Ірані.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко висловив версію, що лідер США хотів перед переговорами з Сі мати на руках "козирі". Через це міг розпочати військову операцію проти Ірану, сподіваючи взяти під контроль там владу і експорт іранської нафти. Як відомо, здебільшого Іран продавав її якраз Китаю. Однак операція затягнулась і навряд чи покращила позицію Вашингтона.

З 2025 року Пекін обмежує продаж американцям рідкісноземельних металів, які відіграють велику роль для високотехнологічних галузей. Така поведінка китайської сторони Трампу не подобалась і він хотів змінити цю ситуацію та шукав інструменти впливу на Китай. Тому, як припустив Буряченко, лідер США міг вдатися до операції проти Ірану.

Про що домовились лідери США і Китаю?

Китай і Сполучені Штати мають намір знизити мита один для одного на низку товарів, що має покращити торгівлю між ними. Переговори щодо цього це тривають. Пекін заявив і про плани закупити в США літаки. За попередньою інформацією, мовиться про 500 одиниць авіації.

Трамп і Сі дійшли згоди про необхідність передбачити раду з інвестицій і торгівлі, що дасть змогу детально спілкуватись та ухвалювати рішення щодо проблемних питань. Наприклад, США обговорять тривоги Китаю стосовно затримання його молочної продукції до Сполучених Штатів. Американська сторона сьогодні діє так з причини того, що в ній присутні меламінові речовини.