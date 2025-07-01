США зупинили постачання зброї до України на кілька місяців, – NYT

Білий дім оголосив про паузу в постачанні ракет для систем Patriot, керованих авіабомб і артилерійських снарядів до України. Ці боєприпаси є ключовими в обороні держави, особливо в зоні загострення бойових дій.

Офіційні особи США заявили, що їх не постачатимуть протягом кількох місяців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому США призупинили постачання зброї Україні

Офіційно рішення призупинити допомогу Україні у Штатах пояснюють як пріоритет інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказує на необхідність захисту національної обороноздатності.

В адміністрації зазначають, що такий підхід зміцнює боєготовність країни перед потенційними загрозами. Водночас у Пентагоні підкреслюють, що опції допомоги Україні зберігаються.

Сенаторка Джин Шахін попереджає, що пауза істотно послабить повітряну оборону України, збільшивши ризик цивільних жертв. Демократи зазначають, що припинення допомоги відбулося в найнебезпечніший момент.

Для виснаження запасів США були причини ще за адміністрації Байдена, зокрема, брак сучасних і базових озброєнь. Наразі Конгрес та аналітики прогнозують труднощі з відновленням поставок.

Варто зауважити, що Сполучені Штати постачали Україні зброю двома шляхами: із запасів Пентагону з можливістю швидкого поповнення і безпосередньо через програми закупівлі у виробників. Перші запаси майже вичерпані, а великі контракти продовжать виконувати пізніше.

Терміни відновлення допомоги безпосередньо залежать від схвалення президентом США Дональдом Трампом і завершення ревізії запасів. У Пентагоні кажуть, що стежать за розвитком подій і готові адаптувати стратегію за необхідності.

У виданні зазначають, що Трамп послався на глобальні зобов'язання США і наголосив на важливості збереження військової потужності. Це яскраво продемонструвало, що Україна вже не є єдиним пріоритетом у військовому плануванні Штатів.

При цьому аналогічні проблеми відчувають і європейські союзники, що може посилити тиск на Вашингтон і спонукати до прискореного поповнення боєзапасів.