Геополітика Америка США провели масштабну операцію у Венесуелі: президента Мадуро затримано, – Трамп
3 січня, 11:40
2
Оновлено - 12:08, 3 січня

США провели масштабну операцію у Венесуелі: президента Мадуро затримано, – Трамп

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп заявив про успішну операцію у Венесуелі, у ході якої було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину.
  • Трамп анонсував пресконференцію у Флориді, де обіцяє надати деталі операції.

Американський лідер заявив про успішну операцію у Венесуелі. Президента країни Мадуро та його дружину затримали та вивезли з країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.

Що Трамп каже про операцію у Венесуелі?

Президент США заявив про масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, Президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США,
– підкреслив американський лідер.

Він анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго у Флориді, де оприлюднить деталі операції. Очікується, що вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

У короткому телефонному інтерв'ю з The Times президент Трамп відсвяткував успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових, чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.

Де був Мадуро напередодні операції США?

  • Президент Венесуели лише кілька годин тому зустрівся в Каракасі зі спеціальним посланцем Сі Цзіньпіна. Невідомо, чи вдалося китайській делегації покинути Венесуелу перед атакою.

  • Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ Венесуели заявили, що засуджують військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення країни.

  • Уряд Венесуели закликав всі соціальні та політичні сили країни активізувати плани мобілізації й "рішуче засудити цю імперіалістичну атаку".