США провели масштабну операцію у Венесуелі: президента Мадуро затримано, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив про успішну операцію у Венесуелі, у ході якої було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину.
- Трамп анонсував пресконференцію у Флориді, де обіцяє надати деталі операції.
Американський лідер заявив про успішну операцію у Венесуелі. Президента країни Мадуро та його дружину затримали та вивезли з країни.
Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.
Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія
Що Трамп каже про операцію у Венесуелі?
Президент США заявив про масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, Президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.
Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США,
– підкреслив американський лідер.
Він анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго у Флориді, де оприлюднить деталі операції. Очікується, що вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).
У короткому телефонному інтерв'ю з The Times президент Трамп відсвяткував успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових, чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.
Де був Мадуро напередодні операції США?
Президент Венесуели лише кілька годин тому зустрівся в Каракасі зі спеціальним посланцем Сі Цзіньпіна. Невідомо, чи вдалося китайській делегації покинути Венесуелу перед атакою.
Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ Венесуели заявили, що засуджують військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення країни.
Уряд Венесуели закликав всі соціальні та політичні сили країни активізувати плани мобілізації й "рішуче засудити цю імперіалістичну атаку".