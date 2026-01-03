США провели масштабну операцію у Венесуелі: президента Мадуро затримано, – Трамп

Американський лідер заявив про успішну операцію у Венесуелі. Президента країни Мадуро та його дружину затримали та вивезли з країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Що Трамп каже про операцію у Венесуелі?

Президент США заявив про масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, Президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США,

– підкреслив американський лідер.

Він анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго у Флориді, де оприлюднить деталі операції. Очікується, що вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

У короткому телефонному інтерв'ю з The Times президент Трамп відсвяткував успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових, чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.

Де був Мадуро напередодні операції США?