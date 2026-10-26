"Готові за 96 годин": США розробили план масштабної військової операції проти Ірану, – медіа

Американські війська на Близькому Сході готові розпочати масштабну військову операцію проти Ірану. Атака може стартувати впродовж 96 годин після наказу Дональда Трампа.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на американських посадовців, розмах нових дій розглядають як масштабний і такий, що виходить за межі періодичного знищення радарів чи пускових установок. У регіоні вже розгорнуто достатню кількість сил для здійснення ударів.

Що думають у США щодо Ірану?

Військове планування передбачає ураження ключових об'єктів, серед яких енергетична інфраструктура, військові комплекси та ядерні об'єкти.

За словами джерел, остаточні терміни ухвалення рішення залишаються за Дональдом Трампом, який схиляється до проведення операції, але ще не зробив остаточного вибору.

"Це буде масштабна операція", – заявив один із чиновників США. Представники Пентагону наголосили, що відомство розробляє та виконує військові варіанти за вказівкою президента.

Планування ударів та позиція Ізраїлю

Більшість посадовців очікує ухвалення рішення після проміжних виборів у США. За даними видання The New York Times, оборонні відомства США та Ізраїлю вже узгодили конкретні плани дій після голосування 3 листопада.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав провести спільну операцію ще до виборів, однак США звернулися з проханням відкласти атаки. Відтермінування також пов'язане з потребою Ізраїлю в американській підтримці систем протиповітряної оборони.

Водночас американська розвідка вказує, що іранські сили та повстанці-хусити готуються до можливого нападу. У разі початку масштабних бойових дій Тегеран планує негайно завдати ударів у відповідь по військовому контингенту та об'єктах США.

Ризики ескалації та скорочення дипмісій

Оцінки розвідки свідчать, що підготовка Ірану до атак проти американського персоналу досягла просунутої стадії у декількох країнах. Через це США вживають заходів для убезпечення дипломатичних представництв та скорочення наявних сил у регіоні.

Командувач CENTCOM Бред Купер здійснив інспекційний політ над Ормузькою протокою, де США забезпечують цивільне судноплавство та блокують іранські порти.

Ситуацію у протоці посадовці називають напруженою через загрозу мінування та високі ціни на нафту.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Сполучені Штати оголосили про вивезення частини дипломатів із країн Близького Сходу через зростання ризиків. Евакуаційні заходи торкнулися посольства в Ер-Ріяді та консульств у регіоні Перської затоки.

Раніше ми розповідали про поступове виведення некритичного персоналу з військових баз у Йорданії, Катарі та Кувейті. Масштабна кампанія проти Ірану вже коштувала американському бюджету майже 38 мільярдів доларів.