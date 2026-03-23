США готуються до угоди з Іраном: політолог сказав, хто може стати посередником

У США вже готуються до можливих переговорів з Іраном, хоча бойові дії на Близькому Сході ще можуть тривати. У Вашингтоні паралельно думають, як перейти до наступного етапу і хто може взяти на себе посередницьку роль.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу припустив, що у Вашингтоні вже шукають спосіб перевести цю кризу з воєнної площини в переговорну. За його словами, для команди Трампа важливо не затягувати нову війну, а знайти формат, який дозволить зупинити ескалацію і водночас заявити про політичний результат.

США шукають переговорний вихід з іранської кризи

Поки бойові дії ще можуть тривати, у Вашингтоні вже думають про наступний крок. За даними Axios, команда Трампа паралельно готує можливий формат переговорів з Іраном і з'ясовує, хто саме в Тегерані ухвалює ключові рішення.

Будемо сподіватися, що такий план готується, тому що затяжна війна на Близькому Сході не потрібна нікому,

– сказав Бронжуков.

Він вважає, що Трамп зайшов у цю історію без достатнього набору інструментів для досягнення тих цілей, які озвучували його союзники. Звідси й спроба заздалегідь шукати політичний вихід, бо чим довше триває ескалація, тим вищою стає ціна і для США, і для світової економіки.

Будь-які спроби наземної операції з боку американців можуть перетворитися на величезну катастрофу для них самих,

– наголосив політолог, посилаючись на оцінку Валерія Залужного.

Саме тому, на його думку, у команді Трампа мають звучати голоси, які підштовхуватимуть не до нового розширення війни, а до зупинки ескалації. Для Вашингтона зараз важливо знайти такий сценарій, за якого можна буде заявити про результат і не заходити в ще небезпечніший етап.

Для Трампа головне тепер вчасно зупинитися

Бронжуков вважає, що для Білого дому ця історія дедалі менше схожа на прораховану силову кампанію і дедалі більше – на спробу не зайти надто далеко. Озвучені цілі виглядають розмитими, а ціна затягування вже б'є і по світовій економіці, і по самих Сполучених Штатах.

Трамп вліз у цю авантюру, не маючи, як він сам каже, достатньої кількості карт, щоб досягнути доволі ефемерних цілей,

– сказав Бронжуков.

У такій ситуації, на його думку, найраціональнішим для Вашингтона був би не перехід до ще небезпечнішого сценарію, а спроба перевести кризу в інший формат. Ідеться не про поступку Ірану, а про бажання уникнути варіанту, в якому втрати почнуть переважати будь-який політичний ефект. Саме тому він пов'язує можливу підготовку до переговорів із прагненням вчасно згорнути ескалацію.

Втрати, які зараз несе і світова економіка, і самі Сполучені Штати, вищі за будь-які озвучені американцями цілі,

– наголосив політолог.

Через це в команді Трампа, як він вважає, мають посилюватися ті голоси, які радитимуть не йти далі у воєнне загострення. Для американського президента найвигідніше було б оголосити про результат і не заходити в сценарій, який потім буде значно важче зупинити.

Росія може стати посередником у переговорах США та Ірану

Окремий ризик у цій історії полытолог бачить не лише в самій війні, а й у тому, хто зрештою сяде між сторонами як посередник. За його оцінкою, таку роль цілком можуть взяти на себе саме росіяни, а це означатиме для Кремля нові політичні дивіденди. Поки увага світу зміщується на Близький Схід, Путін отримує шанс знову повернутися у велику міжнародну гру.

На жаль, для нас це дійсно можуть бути росіяни, що вкотре посилить Путіна. І я неодноразово повторюю, що головним бенефіціаром подій на Близькому Сході, на жаль, є Кремль,

– сказав Бронжуков.

Він звернув увагу, що користь для Москви тут подвійна. З одного боку, Росія заробляє на цій кризі, а з іншого – Путіна знову втягують у широкий міжнародний діалог, де він отримує додаткову вагу. Для України це поганий сценарій, бо така роль Кремля не наближає завершення російської агресії, а навпаки відкриває для Москви нові можливості на тлі зміщеної уваги Заходу.

Трамп багато в чому відкрив скриньку Пандори, і зараз вже не зовсім зрозуміло, як саме її можна закрити,

– наголосив політолог.

До слова: Іран почав брати з суден до 2 мільйонів доларів за прохід через Ормузьку протоку, хоча значна частина фарватеру є міжнародними водами. Таке блокування б'є не лише по нафті, а й по постачанню карбаміду, що посилює позиції Росії як одного з головних експортерів цього добрива.

