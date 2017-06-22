США атакували Іран із повітря, цілили в ядерні об'єкти: що зараз відбувається на Близькому Сході

Дональд Трамп уночі 22 червня зі своєю заявою про Іран вийшов на перші шпальти чи не всіх ЗМІ світу. Президент США повідомив про атаку американської авіації на три ядерні об'єкти в Ірані.

Це Фордо, Натанз та Ісфахан. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію на Близькому Сході.

Перша заява президента Трампа США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані

США вступили у війну з Іраном на боці Ізраїля: що відомо

05:15, 22 червня Дональд Трамп виступив зі зверненням щодо ударів США по Ірану. Він заявив, що: – удари були військовим успіхом, ключові об'єкти збагачення урану в Ірані повністю знищені. – Іран повинен укласти мир, інакше наступні атаки будуть навіть більш руйнівними – залишилося ще багато цілей. 05:00, 22 червня Іранська організація з атомної енергії визнала удари по своїх ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, та назвала їх жорстокими й протиправними. Організація пообіцяла продовжувати свою ядерну програму, попри напади. 04:55, 22 червня Заява глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху: "Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою". 04:50, 22 червня Що говорять в Ірані. На іранському телебаченні та в ЗМІ стверджують, що усі 3 згадані Трампом ядерні об'єкти в Натанзі, Фордо та Ісфахані евакуйовані ще деякий час тому. І на момент удару там не було матеріалів, які могли б спричинити радіацію. Також іранці озвучують заяви на кшталт "пане Трампе, ви це почали – а ми це завершимо" та "кожен американський громадянин або солдат у регіоні тепер є законною мішенню". Крім того, в Ірані запевняють, що у Фордо незворотних пошкоджень немає. Мовляв, американці вдарили лише по вхідних та вихідних тунелях. У Корпусуі вартових Ісламської революції заявили, що США оголосили війну Ірану – саме так там сприймають події цієї ночі. 04:30, 22 червня Знову ж таки ЗМІ пишуть, що американські бомбардувальники B-2 брали участь в ударах по іранських ядерних об'єктах. Ці літаки можуть нести величезні бомби, що ідеально підходять якраз для таких ударів. Тим часом журналісти Fox News пишуть, що США скинули на Фордо 6 протибункерних бомб GBU-57. На Натанз та Ісфахан же запустили 30 крилатих ракет "Томагавк" по Натанзу та Ісфахану. 04:15, 22 червня Різні американські ЗМІ із посиланням на джерела пишуть, що Дональд Трамп не планує нових дій проти Ірану, бо хоче дати йому шанс повернутися до переговорів. Разом із цим президент США нібито вважає, що Ізраїль став безпечнішим після американської атаки на Іран. Трамп і Нетаньяху вже поговорили після удару, так само США зв'язувалися з Іраном, щоб донести, що не мають на меті змінити владу в Тегерані. 03:55, 22 червня В американських ЗМІ із посиланням на джерела зазначили, що Ізраїль був заздалегідь проінформований про удар. Близько 4 ранку Ізраїль знову запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, як це було у перший день його атаки на Іран. Водночас іранські ЗМІ пишуть, що із трьох згаданих Трампом міст (Фордо, Натанз та Ісфахан) зараз масово евакуюють людей. 03:30, 22 червня У кількох наступних дописах Трамп анонсував звернення до нації та світу, за нашим часом це буде 5 ранку. Тема – "дуже успішна військова операція в Ірані". "Це історичний момент для США, Ізраїлю та всього світу. Іран повинен згодитися закінчити цю війну", – написав Трамп. 03:00, 22 червня Дональд Трамп заявив, що армія США атакувала ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан.



"На головний об'єкт, Фордо, скинуто повну кількість бомб. Вітаємо наших великих американських воїнів", – написав президент США.

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