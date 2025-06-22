Після ударів США настав переломний момент у кампанії проти Ірану, – очільник ЦАХАЛу

У неділю, 22 червня, начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Ейяль Замір доповів про ситуацію на Близькому Сході. Після нічних американських ударів по ядерних об'єктах Ірану настав переломний момент кампанії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦАХАЛ. Там також згадали про ранковий обстріл у відповідь.

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Що заявили в ЦАХАЛ

Уночі США атакували ядерні об'єкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан. В армії Ізраїлю заявили, що це завдало значної шкоди військовій програмі Тегерана.

Цей удар став можливим завдяки мужньому керівництву наших американських партнерів і спільним дипломатичним і військовим зусиллям,

– заявив Замір.

Окрім того, в Армії оборони Ізраїлю наголосили – кампанія триває, адже ще є цілі, які потрібно вразити. ЦАХАЛ збільшуватиме інтенсивність ударів відповідно до оперативного плану та продовжуватиме "так довго, як це буде необхідно".

Також очільник Генштабу згадав про ранкову ракетну атаку Ірану. "Завдяки відповідальній поведінці нашого цивільного населення кількість жертв значно зменшилася. Стійкість тилу дає нам сили продовжувати діяти на передовій", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу схвалив американські удари по іранських ядерних об'єктах, вважаючи їх прикладом "миру через силу". Він сподівається, що цей крок сприятиме майбутньому миру та процвітанню на Близькому Сході.