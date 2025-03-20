США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини найближчим часом, – Трамп
- США та Україна найближчим часом підпишуть угоду про видобуток корисних копалин. Дональд Трамп заявив про це під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні.
- Президент США також зазначив, що він говорив з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Трамп висловив бажання побачити закінчення війни в Україні, аби зберегти тисячі життів.
Дональд Трамп зробив нову заяву щодо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Укладання домовленостей може статися вже найближчим часом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні.
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Що Трамп сказав про угоду про корисні копалини
Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати підписують угоди у різних локаціях, щоб видобувати рідкісноземельні метали та інші корисні копалини по всьому світу.
Зокрема, з Україною, ми діємо дуже добре щодо України та Росії. І одна з речей, у яких ми просуваємося, ми підпишемо угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні, яка має, зокрема, велику кількість рідкісноземельних металів, вже найближчим часом,
– сказав президент США.
Дональд Трамп також заявив, що він говорив з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, і він хотів би побачити, що війна в Україні вже доходить до свого кінця, а також вірить, що вдасться зберегти тисячі життів від смерті та кровопролиття.
До слова, раніше президенти України та США мали підписати угоду 28 лютого. Однак після перепалки Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті цей процес відклали.
Цікаво, що заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка зазначав, що цю угоду сторони можуть підписати навіть в онлайн-форматі. Він також вкотре підкреслив, що Київ готовий укласти домовленість із Вашингтоном.