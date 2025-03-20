США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини найближчим часом, – Трамп

Дональд Трамп зробив нову заяву щодо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Укладання домовленостей може статися вже найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні.

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Що Трамп сказав про угоду про корисні копалини

Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати підписують угоди у різних локаціях, щоб видобувати рідкісноземельні метали та інші корисні копалини по всьому світу.

Зокрема, з Україною, ми діємо дуже добре щодо України та Росії. І одна з речей, у яких ми просуваємося, ми підпишемо угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні, яка має, зокрема, велику кількість рідкісноземельних металів, вже найближчим часом,

– сказав президент США.

Дональд Трамп також заявив, що він говорив з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, і він хотів би побачити, що війна в Україні вже доходить до свого кінця, а також вірить, що вдасться зберегти тисячі життів від смерті та кровопролиття.

До слова, раніше президенти України та США мали підписати угоду 28 лютого. Однак після перепалки Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті цей процес відклали.

Цікаво, що заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка зазначав, що цю угоду сторони можуть підписати навіть в онлайн-форматі. Він також вкотре підкреслив, що Київ готовий укласти домовленість із Вашингтоном.