США шосту ніч поспіль б'ють по Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) 17 липня заявило про нові повітряні удари по цілях на території Ірану. Таким чином американська армія б'є по іранських об'єктах уже шосту ніч поспіль.

Про це CENTCOM написало в соцмережі Х.

Що відомо про нові удари США по Ірану?

Сполучені Штати розпочали проведення нової хвилі ударів проти Ірану, щоб подальше послабити військові спроможності Ірану. Це вже шоста поспіль атака,

– йдеться у повідомленні Центральне командування США.

Нагадаємо, ввечері 14 липня американські військові також завдавали ударів по військових цілях в Ірані. Під вогонь потрапили десятки військових цілей біля Ормузької протоки та в прибережних районах Ісламської Республіки.

Того ж дня США відновили морську блокаду суден, які прямують до або з іранських портів. Діяти вона почала о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом).

До цього Іран заявив, що більше не вважає чинним меморандум про взаєморозуміння зі США. Після цього війська КВІР атакували американські об'єкти в Кувейті та Бахрейні.