Об этом CENTCOM сообщил в социальной сети Х.

Что известно о новых ударах США по Ирану?

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить военный потенциал Ирана. Это уже шестая подряд атака,

– говорится в сообщении Центрального командования США.

Напомним, вечером 14 июля американские военные также наносили удары по военным целям в Иране. Под обстрел попали десятки военных целей у Ормузского пролива и в прибрежных районах Исламской Республики.

В тот же день США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них. Она вступила в силу в 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени).

До этого Иран заявил, что больше не считает действующим меморандум о взаимопонимании с США. После этого войска КВИР провели атаки на американские объекты в Кувейте и Бахрейне.