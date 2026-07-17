Про це CENTCOM написало в соцмережі Х.

Що відомо про нові удари США по Ірану?

Сполучені Штати розпочали проведення нової хвилі ударів проти Ірану, щоб подальше послабити військові спроможності Ірану. Це вже шоста поспіль атака,

– йдеться у повідомленні Центральне командування США.

Нагадаємо, ввечері 14 липня американські військові також завдавали ударів по військових цілях в Ірані. Під вогонь потрапили десятки військових цілей біля Ормузької протоки та в прибережних районах Ісламської Республіки.

Того ж дня США відновили морську блокаду суден, які прямують до або з іранських портів. Діяти вона почала о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом).

До цього Іран заявив, що більше не вважає чинним меморандум про взаєморозуміння зі США. Після цього війська КВІР атакували американські об'єкти в Кувейті та Бахрейні.