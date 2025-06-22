Америка була неперевершеною, – прем'єр Ізраїлю привітав Трампа після ударів по Ірану
- Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу схвалив американські удари по іранських ядерних об'єктах, вважаючи їх прикладом "миру через силу".
- Нетаньягу відзначив операцію "Лінія розмежування" як приклад безпрецедентної співпраці між США та Ізраїлем.
- Він висловив сподівання, що цей крок сприятиме майбутньому миру та процвітанню на Близькому Сході.
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відзначив ефективність американських ударів по ядерних об'єктах Ірану. Він вважає це прикладом "миру через силу".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Біньяміна Нетаньягу у соцмережі Х.
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Що сказав прем'єр Ізраїлю у своєму зверненні
За словами Нетаньягу, Америка показала "дивовижну і праведну міць", виконуючи завдання, яке нікому раніше не вдалося.
Він впевнений, що операція "Лінія розмежування", яка стала спільною роботою США та Ізраїлю, є прикладом безпрецендентної взаємодії країн.
Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї,
– вважає Нетаньягу.
Премʼєр висловив сподівання, що цей крок закладе основу для майбутнього процвітання та миру на Близькому Сході й за його межами.
"Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою", – сказав він.
Зауважимо, Дональд Трамп стверджує, що ключові ядерні об'єкти Ірану були знищені внаслідок ударів США. Він додав, що Тегеран повинен укласти мир, інакше наступні атаки будуть ще більш руйнівними.