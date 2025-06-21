США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані, – Трамп

Президент США розповів про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву американського лідера у власній соцмережі Truth Social.

Дивіться також Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами: деталі про загострення ситуації в регіоні

Що відомо про американські удари по Ірану

Дональд Трамп повідомив про успішну атаку на ядерні об'єкти Ірану.

Ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, це Фордо, Натанз та Ісфахан. Всі літаки зараз вже за межами повітряного простору Ірану,

– заявив він.

Американський лідер додав, що на головний об'єкт, Фордо, було скинуто "повну кількість бомб". Всі літаки безпечно повертаються до бази Сполучених Штатів.

У кількох наступних дописах Трамп анонсував звернення до нації та світу, за нашим часом це буде 5 ранку. Тема – "дуже успішна військова операція в Ірані".

Це історичний момент для США, Ізраїлю та всього світу. Іран повинен згодитися закінчити цю війну,

– написав Трамп.

Також він опублікував скриншот від каналу осінтерів із написом: "Фордо кінець".



"Фордо кінець" / Зображення із допису Трампа

Зверніть увагу, Фордо – це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану. Потенційно йому загрожують лише протибункерні бомби вагою 13 тонн, нести які можуть лише американські бомбардувальники В-2.

У Axios із посиланням на ізраїльські джерела зазначили, що Ізраїль був заздалегідь попереджений про удар.

Посол США Майк Гакабі заявив, що Державний департамент США почав вивозити американських громадян з Ізраїлю спеціально організованими авіарейсами.