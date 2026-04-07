"Послання іранцям": США вдарили по військових цілях на острові Харк

Америка завдала удару по іранському острову Харк. Раніше мовилося, що США можуть висадити там десант і захопити острів силою.

Деталі передає Reuters.

Що відомо про удар по острову Харк в Ірані?

Офіційно у США не говорили про атаку. Про це повідомили ЗМІ.

Американські військові завдали ударів по військових цілях на іранському острові Харк, повідомило у вівторок новинне видання Axios з посиланням на неназваного високопосадовця США,

– ідеться в статті Reuters.

Показуємо острів Харк (Харг) в Ірані на карті

Світові ЗМІ цитують іранське агентство Mehr, яке визнало удари по Харку.

Турецьке "Анадолу" пише, що вибухів було багато.

Агентство новин Mehr повідомило, що американські та ізраїльські військові літаки завдали кількох авіаударів по острову, спричинивши численні вибухи,

– ідеться в дописі.