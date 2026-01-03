Надуспішна операція США: експерт сказав, як події у Венесуелі можуть влинути на Україну

США після низки погроз на рахунок президента Венесуели завдали ударів по Каракасу та затримали Ніколаса Мадуро разом з його дружиною. Хоча ці події географічно відбуваються на великій відстані від України, вони можуть певною мірою вплинути на нашу країну.

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант та експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко, наголосивши, що попередні заяви Дональда Трампа щодо Венесуели передбачали загострення конфлікту. Проте важко було уявити, як стрімко розгортатимуться події у цій країні.

Чи торкаються події у Венесуелі національних інтересів України?

Остапенко припустив, що ситуація могла бути розв'язана інакше. Наприклад, США могли продовжувати чинити тиск на венесуельські танкери, ескалювати щодо риторики, підсилювати санкції, обмежувати експорт Венесуели.

Однак США пішли на абсолютно інший крок, здійснивши дійсно надуспішну операцію. За три години захопили президента Венесуели та вивезли його з території країни,

– наголосив він.

Водночас наразі, за його словами, існує певний консенсус у західних суспільствах щодо зміни режиму у Венесуелі.

Якщо говорити про національні інтереси України, то глобально, навряд чи ці події дуже вплинуть на ситуацію всередині нашої країни. Проте оскільки Україна є частиною колективного заходу де-факто, а можливо вже й невдовзі і де-юре, то звичайно для нас це позитивна новина,

– підкреслив політичний консультант.

Водночас чим більше потенційних демократій встановлюватиметься у світі, тим, на його думку, краще для Києва, тому що наша країна також є демократією, яка бореться з диктаторським, автократичним режимом – Росією.

Чи потрібно Україні підтримати дії США у Венесуелі?

Тому офіційному Києву, за словами експерта із зовнішньої політики, необхідно підтримати дії президента США. До того ж Європейський Союз в особі Каї Каллас висловив обережний оптимізм щодо ситуації Венесуелі. У ЄС також закликали до мирного, контрольованого переходу влади до опозиційних сил.

До слова. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що Європейський Союз "уважно стежить за ситуацією у Венесуелі". Вона нагадала, що ЄС неодноразово наголошував, що Ніколас Мадуро не має легітимності, і виступав за мирний перехідний період. За словами Каллас, необхідно за будь-яких обставин "дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН".

"Щодо Венесуели далі ситуація розгортатиметься досить активно. Колумбія вже посилює свої кордони через певну небезпеку щодо мігрантів. Водночас Аргентина підтримала дії США, хоча деякі інші політичні гравці були досить скептичними, тому що бояться, що з ними може відбутися те саме", – зазначив Гліб Остапенко.

Проте виникає питання щодо захоплення Мадуро, яке не було санкціоноване Конгресом США – нижньою та верхньою палатою парламенту. Але у американського президента є досить серйозні повноваження у межах виконавчої влади.

Яка ситуація у Венесуелі?