У США є мирний план із 22 пунктів, та він не подобається ані Україні, ані Росії, — Келлог

Кіт Келлог зробив низку заяв щодо війни в Україні та мирних перемовин. За словами спецпредставника Трампа, американці мають мирний план, який складається із 22 пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що за план із 22 пунктів має Америка

На думку Кіта Келлога, цей план хороший, бо не подобається жодній зі сторін.

У нас є план з 22 пунктів, який окреслює наші цілі. Чесно кажучи, ми вважаємо його хорошим, бо він не подобається жодній зі сторін. Прогрес досягається, коли план не до вподоби обом сторонам,

– переконаний посадовець.

Келлог також упевнений, що війна в Україні завершиться перемовинами, а Трамп буцімто багато робить для досягнення миру.