Тіньовий флот – під прицілом: чому США захоплюють танкери та який зв'язок з Росією та Венесуелою

7 січня Сполучені Штати провели операцію із захоплення 2 нафтових танкерів – Marinera (Bella) I та Sophia. Ці судна пов'язані з Венесуелою, займалися перевезенням підсанкційної нафти, а одне з них навіть ішло під прапором Росії.

За судном Marinera американські військові слідкували близько 2 тижнів, перш ніж змогли затримати його. Все, що відомо про операцію США із захоплення двох нафтових танкерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія не може обслуговувати свої стратегічні порти в Арктиці через санкції

Як США захоплювати нафтові танкери, пов'язані з Венесуелою?