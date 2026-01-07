Тіньовий флот – під прицілом: чому США захоплюють танкери та який зв'язок з Росією та Венесуелою
7 січня Сполучені Штати провели операцію із захоплення 2 нафтових танкерів – Marinera (Bella) I та Sophia. Ці судна пов'язані з Венесуелою, займалися перевезенням підсанкційної нафти, а одне з них навіть ішло під прапором Росії.
За судном Marinera американські військові слідкували близько 2 тижнів, перш ніж змогли затримати його. Все, що відомо про операцію США із захоплення двох нафтових танкерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
У мережі з'явилися кадри з операцією США із захопленням танкера Marinera, що належить тіньовому флоту Росії. Кадри із ймовірним захопленням американськими військами танкера Marinera: дивіться відео Також кадри з американською операцією публікували російські пропагандистські ЗМІ. Також кадри з місця затримання танкера тіньового флоту Росії Marinera в Атлантичному океані опублікувало Європейське командування ЗС США. МЗС Росії повідомило про росіян на захопленому американськими військовими танкері Marinera, який йшов під російським прапором. Міністерство підкреслило, що США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню на Батьківщину росіян із судна, передає пропагандистське російське агентство ТАСС. Росія також вимагає від США "забезпечити гуманне поводження з росіянами". Міністерство оборони Великої Британії підтвердило підтримку операції США із захоплення нафтового танкера Bella 1 (також відомого як Marinera). Британські війська надали планову підтримку на прохання США, а саме базування, допомогу від Королівських військово-повітряних сил Tideforce та спостереження Королівських повітряних сил у Північній Атлантиці. За даними проросійського видання, близько 15:00 на нафтовий танкер "Марінера" висадився американський десант, а зв'язок із судном обірвався. Кремль засудив такі дії Штатів та назвав захоплення американським флотом танкера під російським прапором у міжнародних водах порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. У Міноборони заявили, що судно нібито має тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права. Водночас Міністерство транспорту Росії стверджує, що військові США висадились на судно у відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави. Жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикції інших держав, Російське МЗС зазначило, що Москва уважно відстежує повідомлення про висадку американських військових на нафтовий танкер під російським прапором. За даними ЗМІ, нафтовий танкер "Марінера" 24 грудня отримав тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії. Раніше він був зареєстрований в російському реєстрі суден із припискою в порту Сочі. Голова комітету Ради Федерації з держбудівництва назвав ситуацію з танкером відвертим піратством. За його словами, усе відбулось за так званими "правилами", однак з порушенням норм міжнародного права. За даними порталу War & Sanctions, танкер Sophia ходив під прапором Панами та перевозив підсанкційну іранську чи венесуельську нафту. Санкції проти судна були введені США, Великою Британією та Канадою. Танкер вдається до вимкнення автоматичної системи ідентифікації – моделі поведінки, яка свідчить про те, що танкер намагається уникнути виявлення передачі STS, Захоплення танкера Marinera (Bella) I підтвердило також і Європейське командування ЗС США. Там наголосили, що судно було затримано за порушення американських санкцій. Глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що затримання судна Marinera (Bella) I у Північній Атлантиці пов'язане із блокадою перевезень венесуельської нафти. Окрім Крісті Ноем, про захоплення нафтового танкера Sophia написало також і Південне командування ЗС США. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем написала у соцмережі Х, що 7 січня Берегова охорона армії США провела 2 ретельно скоординовані операції, послідовно здійснивши висадку на 2 танкери тіньового флоту: один у Північній Атлантиці, а інший – у міжнародних водах поблизу Карибського басейну. Обидва судна – моторний танкер Marinera (Bella) I та моторний танкер Sophia – або востаннє швартувалися у Венесуелі, або прямували до неї, Вона також наголосила, що сама висадка на борт обох кораблів тривала протягом кількох годин. Ноем зауважила, що моторний танкер Marinera (Bella) I вже тижнями намагається уникнути потрапляння під контроль Берегової охорони армії США, змінюючи для цього прапор і назву на корпусі. "Героїчний екіпаж USCGC Munro переслідував це судно у відкритому морі. Світові злочинці попереджені. Ви можете тікати, але не сховатися. Ми ніколи не поступимося своєю місією захищати американський народ і припиняти фінансування наркотероризму, де б ми його не знаходили, і крапка", – написала Крісті Ноем. Як проходила операція США із захоплення нафтових танкерів Marinera (Bella) I та Sophia / Відео з акаунту Крісті Ноем у соцмережі Х Вдень 7 січня стало відомо, що американський десант та Берегова охорона проводять операцію із захоплення нафтового танкера "Марінера", який, ймовірно, пов'язаний із Венесуелою. Судно належить турецькій компанії та є частиною так званого тіньового флоту, що перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели. За інформацією журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, станом на 15:30 американські військові піднялись на борт танкера у районі між Ісландією та Британськими островами. Це сталось до того, як до підсанкційного судна прибули російські військові кораблі та підводний човен. За інформацією The New York Times, уряд Росії направив Сполученим Штатам дипломатичну ноту з вимогою припинити переслідування танкера. Після переходу судна під російський прапор Москва спрямувала для супроводу Marinera військові кораблі, зокрема й підводний човен. Про це повідомляли американські посадовці та низка медіа, зокрема CBS News. На той момент танкер не перевозив жодного вантажу й перебував у міжнародних водах Північної Атлантики – між Шотландією та Ісландією. За оцінками, складні погодні умови та значна відстань суттєво ускладнювали можливу операцію із захоплення судна. Російська сторона заявила, що уважно та з занепокоєнням стежить за розвитком ситуації довкола танкера, наголошуючи на його "мирному статусі" та праві на свободу судноплавства. Історія цього танкера бере початок у серпні 2025 року. За наявною інформацією, судно, яке на той момент мало назву Bella 1, перебувало в Ірані, після чого здійснило перехід Середземним морем та Атлантичним океаном. Формально воно декларувало рух без вантажу, однак перебувало під санкціями США через попередні перевезення іранської нафти. На етапі подальших подій судно прямувало у бік Венесуели, не маючи прапора. Крім того, екіпаж регулярно вимикав транспондер AIS або передавав неправдиві координати, що суттєво ускладнювало його відстеження. У другій половині грудня 2025 року Берегова охорона США здійснила спробу абордажу Bella 1 у Карибському морі. Американська сторона діяла на підставі судового ордера на захоплення судна за порушення санкційного режиму. Після невдалої спроби абордажу танкер понад два тижні переслідував корабель Берегової охорони США класу Legend. Це переслідування стало елементом ширшої кампанії тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на Венесуелу, в межах якої Сполучені Штати реалізують морську блокаду підсанкційних танкерів. 30 грудня 2025 року екіпаж пішов на різку зміну статусу судна. На борту з'явився російський прапор, а згодом танкер офіційно перейменували на Marinera та внесли до російських суднових реєстрів. Також було оголошено новий маршрут судна – до порту Мурманськ.
Захоплення США танкера Marinera в Атлантичному океані / Фото російських ЗМІ
Американські гелікоптери над танкером під російським прапором / Фото російських ЗМІ
Захоплення судна Marinera / Фото Європейського командування ЗС США
