"Байден почав, Трамп продовжує": якою є головна мета в протистоянні з Китаєм

США запроваджують збільшення мит проти Китаю та готуються до торгівельної війни. Тим часом Пекін має на меті розпочати не лише економічну війну, а справжню експансію.

Китай має достатній вплив у світі щодо продукції, чого дуже остерігається Вашингтон. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що Дональд Трамп вже підписує угоди про партнерство з багатьма країнами.

Дивіться також "Вистрілив собі і світові в ногу": в чому найголовніша помилка Трампа

Чому США так тиснуть на Китай

За словами президента громадської організації, Китай готується до великої війни з підтримкою КНДР, Росії та Ірану. Навіть економічну війну також можна назвати війною, адже зараз у всьому світі економічна безпека – це національна безпека.

Ресурси, джерела постачання та торгівельні зв'язки визначають для країни її залежність чи незалежність. Наприклад, країна буде в безпеці якщо вона торгує зі своїми довіреними партнерами. Однак таким партнером Китай назвати не можна, він у будь-який момент може зупинити постачання товарів іншим державам.

Таке спостерігаємо у багатьох сферах – від виробництва зброї, а Китай має тут ресурси, до фарма сектору. Світ досить залежний від Китаю. Завдяки Байдену це трохи змінилось, Трамп це робить "з ноги" і примушує світ ставати незалежним від Китаю,

– наголосив він.

Тим часом Сі Цзіньпін має свої глобальні плани – експансія та війна на американській материковій території до 2035 року.

Зауважте! Адміністрація США планує запровадити портові збори для суден, що мають зв’язок із Китаєм, щоб зменшити китайський вплив на світову судноплавну галузь. Ба більше, США впровадили додатковий 10% тариф на імпорт з Китаю.

Водночас Трамп вже підписав угоди з Японією, Індією та Тайванем, які готові працювати з США та вкладати ресурси у свою безпеку.

До слова, Пекін все частіше почав говорити про важливість завершення російсько-української війни. Керівник ЦПД Андрій Коваленко поділився думкою про те, що Китай в такий спосіб планує завадити США відірвати від нього Росію.