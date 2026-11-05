США працюють над ширшою архітектурою безпеки, – Кушнер після розмови із Зеленським

Один із переговорників щодо України Джаред Кушнер прокоментував свою розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він укотре повторив твердження, що США працюють як з Росією, так і з Україною "над пошуком шляху до міцного миру.

За його словами, все це відбувається відповідно до курсу президента США Дональда Трампа. Про це Кушнер написав у мережі X.

Як Вашингтон хоче завершити війну в Україні?

Кушнер наголосив, що увага Вашингтон зосереджена не лише на припиненні "цієї жахливої ​​війни". Також Білий дім прагне створити ширшу архітектуру безпеки. Та потрібна, що після припинення бойових дій вони ніколи не відновлювалися.

Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію президента Зеленського та його команди, а також їхнє прагнення знайти шлях уперед.

"Ми цінуємо конструктивний підхід президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляху до подальшого врегулювання", – додав зять Трампа.

Пізно ввечері 4 листопада Зеленський розповів, що мав розмову з Кушнером, а також іншим спецпредставником Трампа щодо України Стівеном Віткоффом. Перемовини тривали 1,5 години. Відбулися вони у межах підготовки до зустрічі України, Росії та США в Абу-Дабі.

Що відомо про тристоронню зустріч в Абу-Дабі?

Перемовини пройдуть 10 – 11 листопада. Вже відомо, що Росію представлятиме помічник Путіна Володимир Мединський. Від США, скоріш за все будуть, Кушнер і Віткофф. Натомість склад делегації України наразі невідомий.

Під час спілкування з медіа у Берліні Зеленський висловив думку, що цей саміт покликаний створити підґрунтя для зустрічі на рівні лідерів держав.

Український президент також зазначив, що США вже дали зрозуміти про готовність обговорювати гарантії безпеки для України та пакет її відновлення.

Наразі українська команда узгоджує перелік питань, які планує порушити під час консультацій в Абу-Дабі. Серед пріоритетів Києва – питання енергетики, судноплавства та обміну військовополоненими.