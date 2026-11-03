Про це розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час розмови з пропагандистськими медіа.

Adv

популярні відео

Що сказав Пєсков?

Тристоронні переговори між представниками Росії, США та України відбудуться в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Головним переговорником від російської сторони на цих зустрічах залишається помічник Путіна Володимир Мединський.

Відповідне підтвердження дат і формату майбутнього заходу прессекретар Кремля озвучив, відповідаючи на запитання російських журналістів. Порядок денний та інші подробиці запланованих контактів в Об'єднаних Арабських Еміратах наразі не розголошують.

Нагадаємо, Володимир Мединський – російський ідеолог режиму Путіна, який був неодноразовим учасником мирних переговорів між Україною та Росією. Він відомий своїми псевдоісторичними маніпуляціями і спотвореннями фактів для підтримки Кремля. Водночас він не є суб'єктом, а сприймається як маріонетка російського диктатора.