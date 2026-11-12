США могли обмежити Starshield для тиску на Україну під час переговорів, – FT

США могли навмисно сповільнити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні, щоб посилити тиск на Київ під час переговорів із Росією в Абу-Дабі. Водночас українська сторона досі не отримала пояснень від Вашингтона щодо причин обмежень.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських високопосадовців.

Чому США могли обмежити роботу Starshield?

Один зі співрозмовників видання припустив, що Вашингтон міг прагнути посилити позиції Росії під час переговорів.

Водночас ані президент США Дональд Трамп, ані засновник SpaceX Ілон Маск не надали повного пояснення щодо причин уповільнення роботи Starshield.

Ми не знаємо причини, США мовчать про це,

— заявив український співрозмовник FT.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, що встановлений ліміт зірвав бойову роботу вертольотів та реактивних дронів-перехоплювачів. За його словами, техніка втрачає зв'язок і не здатна наздогнати ворожі повітряні цілі, що вже призвело до небажаних ударів.