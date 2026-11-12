"Ми недовго раділи": як обмеження Starlink зірвали полювання на реактивні "Шахеди"

Про це 12 листопада повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.

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Нові обмеження Starlink ускладнили роботу українських засобів перехоплення російських реактивних дронів

Радник президента припустив, що американська сторона може посилатися на умови військового тарифного плану, за яким Україна користується супутниковим зв'язком.

Водночас він наголосив, що ці умови можна обговорити та змінити, аби не залишати Україну без належного захисту неба.

Швидкість роботи Starlink під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи. Тому знову виникли проблеми зі зв'язком із вертольотами, які переслідують "Шахеди", та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні "Шахеди"– зазначив Бескрестнов.

Раніше 12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про значні збої в роботі військової супутникової системи Starshield, яка належить компанії SpaceX. За його словами, обмеження швидкості на рівні 161 кілометра на годину фіксують уже кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

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Президент пояснив, що через це українські засоби перехоплення не завжди можуть розвивати достатню швидкість, щоб наздогнати російські реактивні дрони. Уже зафіксували влучання, яких, за словами Зеленського, можна було б уникнути.

Подібні обмеження запроваджували й у жовтні. Тоді через проблеми зі Starlink ускладнилася робота українських безпілотників, військова логістика та перехоплення реактивних "Шахедів". 24 жовтня обмеження швидкості вдалося зняти.