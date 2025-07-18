"Повна нісенітниця": Венс висловився про матеріал WSJ про "еротичний подарунок" Трампа Епштейну

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс спростував статтю WSJ про еротичний лист Дональда Трампа Джефрі Епштейну. Він назвав публікацію "повною нісенітницею".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Венса в соцмережі Х.

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Що сказав Венс на публікацію WSJ?

Джей Ді Венс заявив, що публікація видання The Wall Street Journal про лист Дональда Трампа Джефрі Епштейну є "повною нісенітницею".

Вибачте за вираз, але ця історія – повна нісенітниця. WSJ має бути соромно за її публікацію. Де цей лист? Ви б здивувалися, дізнавшись, що нам його не показували перед публікацією? Невже хтось щиро вірить, що це схоже на Дональда Трампа?"

– написав Венс.

До слова, президент США Дональд Трамп погрожує судом виданню WSJ через їхню публікацію про нібито еротичний лист для Епштейна. Американський лідер заперечує свою причетність до скандального листа та називає матеріал фейком.