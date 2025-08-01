Баку погрожує повернути "історичні назви" російських міст через новину пропаганди про Карабах
- Баку висловив обурення через використання ТАСС вірменських назв азербайджанських міст, загрозивши називати російські міста їхніми історичними назвами.
- Азербайджанське МЗС закликало ТАСС вибачитися і внести зміни в публікацію, погрожуючи обмежувальними заходами у разі невиконання вимог.
- ТАСС змінило заголовок новини, але залишило згадку про обидві назви міста.
Баку різко відреагував на вживання вірменських назв азербайджанських міст російським агенством ТАСС. Там вже пригрозили називати міста Росії їхніми історичними назвами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Міністерство закордонних справ Азербайджану.
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Що відомо про скандал навколо новини ТАСС?
Так, днями в місті Ханкенді, яке було "столицею" невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки", знесли пам'ятник художникові Івану Айвазовському, встановлений під час окупації регіону.
Висвітлюючи новину, ТАСС використало у заголовку та тексті вірменську назву міста – Степанакерт, яка пішла від імені вірменського більшовика Степана Шаумяна.
У Баку назвали це "проявом неповаги до територіальної цілісності Азербайджану" та "недружнім кроком". МЗС країни нагадало, що разом з вірменами-дашнаками він чинив масові вбивства проти азербайджанського народу.
Відомство закликало Росію припинити перекручувати азербайджанські топоніми і не використовувати назви, які "застосовувалися сепаратистським квазірежимом".
Якщо такі випадки повторяться, азербайджанська сторона, виходячи з принципу взаємності, може назвати багато населених пунктів на території Росії їхніми оригінальними назвами,
– зауважили там.
Азербайджанське держагентство АЗЕРТАДЖ вже опублікувало перелік того, як називатимуть російські міста, якщо Москва не піде на зустріч:
- Калінінград – Кенігсберг,
- Оренбург – Оринбор,
- Волгоград – Сарису,
- Грозний – Солжа-Гала,
- Новоросійськ – Суджук-Суджук,
- Південно-Курильськ – Фурукамаппу,
- Петрозаводськ – Петроской,
- Іжевськ – Іжкар,
- річка Волга – Ітиль.
Деякі азербайджанські ЗМІ вже внесли зміни / фото з мережі
МЗС Азербайджану закликало агентство ТАСС вибачитися і внести відповідні зміни у публікацію.
"В іншому разі, згідно із чинним законодавством, будуть розглянуті відповідні обмежувальні заходи щодо діяльності ТАСС в Азербайджані", – пригрозили у відомстві.
Станом на 1 серпня ТАСС все ж змінило заголовок, але вдалося до фантастичної спроби всидіти на двох стільцях: тепер у новині пишуть, що в Ханкенді знесли пам'ятник, який був встановлений у Степанакерті.
До речі, нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав українців не здаватися та не миритися з російською окупацією, проводячи відновленням контролю над Нагірним Карабахом