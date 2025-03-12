Переконуватиме Кремль підписати перемир'я: спецпредставник Трампа Віткофф вирушить до Москви
- Спеціальний посланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить до Москви переконати Росію підписати 30-денне перемир'я.
- Радник з нацбезпеки США Майк Волц вже провів переговори з російським колегою, а віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив про плановані контакти з Росією найближчими днями.
Спецпосланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня поїде до Росії. У Москві він намагатиметься переконати російську сторону підписати перемир'я.
Таку інформацію журналістам надала прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що відомо про візит Віткоффа до Москви
За словами Лівітт, американська команда активно працює над тим, щоб Росія погодилася укласти 30-денне перемир'я.
Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду. Ми сподіваємося, що вони погодяться,
– каже прессекретарка Білого дому.
Варто зауважити, що переговори з російським колегою вже провів і радник з нацбезпеки США Майк Волц. Водночас, як повідомляє CNN, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що американська сторона планує контакти з Росією вже найближчими днями.
За його словами, вони будуть відбуватися як очно, так і телефоном. Американські представники перебуватимуть в Москві кілька днів.