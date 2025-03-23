Визнання окупованих територій російськими: яка мета скандальних заяв Віткоффа

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Україні варто віддати окуповані території Росії, адже там перебувають російськомовні люди, які проголосували за це на референдумах. Просування російських наративів від США виглядає дуже дивно, однак тут є одне "але".

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що вже завтра в Саудівській Аравії стартують переговори між Росією та США. Віткофф хоче показати свої "знання" щодо подій на ТОТ саме через це.

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Чому Віткофф просуває російські наративи

Своєю заявою Віткофф фактично повторює російські наративи. Ще раніше Такер Карлсон, який брав у Віткоффа інтерв'ю, роздумував, чому США повинні підтримувати Україну, а не Росію. Загалом Віткофф не мав би обговорювати питання російсько-української війни, адже він є спецпредставником на Близькому Сході.

Зараз він намагається транслювати, як він розуміє російську сторону, причини, показує, що він знає про референдуми. Він "розсипає пряники" для Росії, щоб переговори в Саудівській Аравії пройшли успішно,

– сказала Філіппенко.

Вона зазначила, що Віткофф говорить це не від імені США. Американська преса повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо незадоволений його діями. Водночас проросійські заяви Віткоффа здивували весь світ. Спецпредставник назвав віддачу "російських регіонів" ключовим питанням переговорів між США та Росією.

Ба більше, Віткофф в інтерв'ю пригадав свою другу зустріч з Владіміром Путіним. Спецпредставник заявив, що російський диктатор сказав, що ходив молитись до церкви за Трампа, коли був замах на його життя. Також Путін попросив Віткоффа передати замовлений в російського художника "прекрасний" портрет президента США.

Якщо не зважати на майбутні переговори в Саудівській Аравії, виглядає все максимально дивно. Однак поки важко передбачити, як завтра вони будуть проходити,

– зауважила політологиня-американістка.

Вона додала, що Трампу дуже важливо зараз показати якийсь результат роботи щодо російсько-української війни. Тому, ймовірно, Віткофф допомагає "напустити рожевий дим" на Кремль, щоб добитись хоч чогось на переговорах.