Вперше з лютого неіранський танкер пройшов через Ормузьку протоку: кому належить судно
- Танкер Karachi під прапором Пакистану став першим неіранським судном, який пройшов через Ормузьку протоку з увімкненою системою ідентифікації AIS після загострення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.
- Очікується, що судно завантажене сирою нафтою прибуде до Пакистану 18 березня.
Перший неіранський танкер з увімкненою системою ідентифікації пройшов через Ормузьку протоку попри загрозу удару Ірану. Судно Karachi під прапором Пакистану, завантажене сирою нафтою прямує з Абу-Дабі до Пакистану.
Про це свідчать дані з порталу MarineTraffic, який відстежує рух суден у реальному часі.
Що відомо про судно, яке пройшло Ормузьку протоку?
Видання Bloomberg із посиланням на моніторингові сервіси пише, що танкер, завантажений сирою нафтою, ймовірно, вже покинув Ормузьку протоку та прямує до Пакистану. Судно Karachi, яке перевозить нафту з Абу-Дабі, стало першим неіранським танкером з початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, яке пройшло через цей стратегічний вузький прохід з увімкненим сигналом AIS (Автоматична Ідентифікаційна Система).
Увімкнена AIS свідчить про те, що окремі перевезення отримують узгоджений безпечний прохід,
– пояснили в MarineTraffic.
Видання зауважило, що танкер Karachi належить пакистанській Національній судноплавній корпорації.
До ранку 16 березня танкер під прапором Пакистану перебував біля оманського порту Сохар. За даними відстеження, минулого місяця судно вирушило з Фуджейри в ОАЕ й через кілька днів завантажило нафту з Перської затоки.
Пакистанське судно Karachi увійшло до іранської виключної економічної зони 15 березня о 11:33, а о 14:43 за місцевим часом перетнуло Ормузьку протоку, обійшовши острів Ларак, що належить Ірану. Після цього танкер рухався на схід вздовж узбережжя Ірану, перш ніж покинути протоку ввечері 15 березня. Такий же маршрут, поблизу іранського узбережжя, обрали й інші кораблі, які виходили з протоки.
Речник пакистанської Національної судноплавної корпорації повідомив, що танкер Karachi залишив порт Фуджейра 25 лютого й наразі перебуває у відкритому морі. Очікується, що він прибуде до Пакистану 18 березня.
Відомо, що судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилось через ескалацію конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.
Що відомо про перекриття Ормузької протоки?
Раніше Іран погрожував атакувати комерційні судна, які проходитимуть через Ормузьку протоку. Через ризик атаки частина суден оминає протоку, однак це ускладнює логістику та підвищує витрати на страхування й транспорт.
Американські ЗМІ повідомляли про нібито мінування іранським режимом Ормузької протоки. За попередньою інформацією, Іран застосовує невеликі судна, які можуть нести від двох до трьох мін. Тоді Трамп виступив із низкою погроз, мовляв, якщо міни не будуть видалені на Іран чекатимуть небачені наслідки.
Водночас посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що його країна не планує закривати Ормузьку протоку, а навпаки – прагне зберегти мир й безпеку на цьому водному шляху.
Тим часом Трамп звернувся до своїх союзників за допомогою у розблокуванні Ормузької протоки. Американський лідер закликав країни, що залежать від нафти з Перської затоки, захищати Ормузьку протоку, мовиться про Китай, Францію, Австралію, Велику Британію, Німеччину, Південну Корею та Японію. Втім більшість відмовилась відправляти свої військові судна на захист протоки.
Водночас в ЄС зауважили, що безпека Ормузької протоки є важливою для блоку та пообіцяли обговорити відповідне рішення.