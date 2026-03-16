Вперше з лютого неіранський танкер пройшов через Ормузьку протоку: кому належить судно

Перший неіранський танкер з увімкненою системою ідентифікації пройшов через Ормузьку протоку попри загрозу удару Ірану. Судно Karachi під прапором Пакистану, завантажене сирою нафтою прямує з Абу-Дабі до Пакистану.

Про це свідчать дані з порталу MarineTraffic, який відстежує рух суден у реальному часі.

Що відомо про судно, яке пройшло Ормузьку протоку?

Видання Bloomberg із посиланням на моніторингові сервіси пише, що танкер, завантажений сирою нафтою, ймовірно, вже покинув Ормузьку протоку та прямує до Пакистану. Судно Karachi, яке перевозить нафту з Абу-Дабі, стало першим неіранським танкером з початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, яке пройшло через цей стратегічний вузький прохід з увімкненим сигналом AIS (Автоматична Ідентифікаційна Система).

Увімкнена AIS свідчить про те, що окремі перевезення отримують узгоджений безпечний прохід,

– пояснили в MarineTraffic.

Видання зауважило, що танкер Karachi належить пакистанській Національній судноплавній корпорації.

До ранку 16 березня танкер під прапором Пакистану перебував біля оманського порту Сохар. За даними відстеження, минулого місяця судно вирушило з Фуджейри в ОАЕ й через кілька днів завантажило нафту з Перської затоки.

Пакистанське судно Karachi увійшло до іранської виключної економічної зони 15 березня о 11:33, а о 14:43 за місцевим часом перетнуло Ормузьку протоку, обійшовши острів Ларак, що належить Ірану. Після цього танкер рухався на схід вздовж узбережжя Ірану, перш ніж покинути протоку ввечері 15 березня. Такий же маршрут, поблизу іранського узбережжя, обрали й інші кораблі, які виходили з протоки.

Речник пакистанської Національної судноплавної корпорації повідомив, що танкер Karachi залишив порт Фуджейра 25 лютого й наразі перебуває у відкритому морі. Очікується, що він прибуде до Пакистану 18 березня.

Відомо, що судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилось через ескалацію конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

