На тлі сварки з Трампом Маск опублікував опитування щодо створення нової політичної партії
- Ілон Маск опублікував опитування про створення нової політичної партії на тлі сварки з Дональдом Трампом.
- Суперечка між Трампом і Маском виникла після критики Маском законопроєкту республіканців про податки та витрати.
Між Дональдом Трампом і його колишнім соратником Ілоном Маском спалахнула сварка. На тлі цього Маск створив опитування щодо нової політичної партії.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ілона Маска в соцмережі "X".
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Що відомо про сварку Маска та Трампа
Ілон Маск опублікував опитування на тлі суперечки з президентом США. "Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення", – йдеться в назві.
Опитування Маска / Скриншот 24 Каналу
Станом на 23:33 5 червня є майже півтора мільйона голосів: 82,2% проголосували "Так", а 17,8% обрали варіант "Ні".
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що "розчарований" Ілоном Маском, який залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.
У відповідь Маск розкритикував американського лідера. Мільярдер заявив, що без нього Трамп програв би вибори.