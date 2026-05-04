У Берліні заборонять портрети Путіна та радянську символіку на два дні

Поліція Берліна планує запровадити обмеження поблизу радянських меморіалів на 8 та 9 травня. Також буде заборонена демонстрація російської, білоруської та радянської символіки.

Про це Berliner Morgenpost розповіли у поліції.

Що буде під забороною?

Як підтвердив речник місцевої поліції, 8 та 9 травня 2026 року у Берліні діятимуть суворі обмеження біля радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шенхольцер-Хайде. Відповідні постанови мають опублікувати наступного тижня. За основу візьмуть заборони попередніх років.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну у німецькій столиці мають заборонити прапори та транспаранти колишнього Радянського Союзу, Росії, Білорусі та Чечні. До того ж під забороною буде носіння військової форми, її елементів та військових відзнак, а також "демонстрація літер "V" та "Z" і так званих "георгіївських стрічок".

Крім того, не можна буде демонструвати зображення диктаторів Росії Владимира Путіна, Білорусі Олександра Лукашенка і Чечні Рамзана Кадирова.

Також діятиме заборона на виконання російських маршових та військових пісень, показ символів чи знаків, що прославляють війну Росії проти України. Мовиться про зображення України без окупованих територій та прапори територій, анексованих росіянами.

"Винятки стосуються дипломатів та ветеранів Другої світової війни", – додали у виданні. Натомість символіка України не буде заборонена завдяки позову українських асоціацій.

Що планують у Росії на 9 травня?

Російське Міноборони оголосило про "тимчасове перемир'я" на 8 та 9 травня. Однак росіяни пригрозили Україні ударами у разі його зриву.

Україна ж оголосила перемир'я з 00:00 у ніч з 5 проти 6 травня. Володимир Зеленський назвав людське життя "незрівнянно більшою цінністю, ніж святкування будь-якої річниці". За його словами, Сили оборони відповідатимуть дзеркально на дії Росії із зазначеного часу.

Настомість військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що росіяни назавжди запам'ятають, як перед 9 травням стягували ППО до Москви, яке не захистило їх від атаки дронами.