Такера Карлсона хочуть засудити за держзраду: що стало причиною
- ЦРУ нібито передало в Мін'юст США матеріали для підготовки кримінальної справи проти Такера Карлсона.
- Карлсон стверджує, що не є іноземним агентом і вважає звинувачення в порушенні закону FARA абсурдними.
ЦРУ нібито передало в Мін'юст США матеріали для підготовки кримінальної справи проти Такера Карлсона. Причиною цього стало спілкування з офіційними людьми в Ірані до війни.
Про це він розповів на своїй сторінці в X.
Що сказав Такер Карлсон у своєму відеозверненні?
Такер Карлсон заявив у своєму відео, що ЦРУ готує кримінальний акт "на основі ймовірного злочину" проти нього до Міністерства юстиції.
Днями я дізнався, що ЦРУ готує проти мене якісь кримінальні матеріали – заяву про злочин до Міністерства юстиції на підставі нібито скоєного мною злочину. Що це за злочин? Ну, розмови з людьми в Ірані до війни. Вони прочитали мої повідомлення,
– заявив журналіст.
Він переконаний, що ЦРУ стежить за його особистими переписками. Адже правоохоронців зацікавили його розмови з офіційними особами в Ірані, ще до війни
Такер Карлсон заявляє, що ніколи не брав ні в кого грошей і не є іноземним агентом.
Я також американець. Я можу розмовляти з будь-ким. У мене немає секретів, які я міг би розголошувати. Тож, з юридичної точки зору, я вважаю цю справу абсурдною, і сумніваюся, що вона взагалі стане справою,
– заявив Карлсон.
За словами Такера, Міністерство юстиції США нібито за ініціативи ЦРУ готує проти нього справу, звинувачуючи у роботі на користь іноземної держави (згідно з законом FARA). Водночас журналіст наголосив, що його діяльність полягає у спілкуванні з різними людьми, щоб краще зрозуміти події у світі, і він не збирається припиняти цю роботу.
Йдеться про Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який зобов'язує осіб, що ведуть політичну діяльність в інтересах іноземних урядів або організацій, публічно декларувати свою діяльність і джерела фінансування. Порушення цього закону може тягнути за собою серйозну кримінальну відповідальність.
Що відомо про скандального журналіста Такера Карлсона?
Такер Карлсон – американський журналіст, політичний коментатор і телеведучий, відомий своїми консервативними поглядами. Найбільшу популярність він здобув як ведучий політичного шоу на телеканалі Fox News, де часто критикував політику демократів, імміграційну політику та зовнішню політику США.
Він розкритикував президента США Дональда Трампа за підтримку Ізраїлю, заявивши, що американська допомога нібито втягує США у війну та може визначити президентство Трампа. У відповідь американський лідер різко відреагував у соцмережі Truth Social, заявивши, що Іран не може мати ядерної зброї, та порадив Карлсону створити власний телеканал, якщо той хоче, щоб його більше чули.
Також він заявив, що США нібито "програли війну з Росією" і що Вашингтон начебто ніколи насправді не турбувався про Україну. Під час розмови з американським ведучим він стверджував, що війну проти Росії буцімто вели Пентагон, Державний департамент США та Центральне розвідувальне управління, а Україна була лише "інструментом" у цьому протистоянні.