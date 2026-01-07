Танкеру під російським прапором не вдалось втекти від США: розпочато операцію із захоплення
- 7 січня США захопили нафтовий танкер "Марінера", який пов'язаний із Венесуелою, після двотижневого переслідування в Атлантичному океані.
- Танкер належить турецькій компанії та є частиною "тіньового флоту", що перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
У середу, 7 січня, американський десант все ж захопив нафтовий танкер пов'язаний із Венесуелою. Його понад два тижні переслідували в Атлантичному океані.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Росія вступилася за танкер-втікач і офіційно попросила США залишити його у спокої, – NYT
Що відомо про захоплення нафтового танкера?
Вдень 7 січня стало відомо, що американський десант та Берегова охорона проводять операцію із захоплення нафтового танкера "Марінера", який, ймовірно, пов'язаний із Венесуелою. Понад два тижні берегова охорона США переслідувала судно в Атлантичному океані.
Американські чиновники припускають, що кроки можуть посилити напруженість у відносинах між США та Росією.
Нагадаємо, нафтовий танкер, раніше відомий як Bella 1, офіційно зареєстрований в Росії під назвою "Marinera". До цього, танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах. Судно належить турецькій компанії та є частиною так званого "тіньового флоту", що перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
Це не перший танкер, який зазнає тиску Берегової охорони США – він є частиною масштабної кампанії Дональда Трампа, спрямованої проти Венесуели. Фактично основною причиною затримання є санкційні обмеження Штатів на нафтові поставки з Венесуели та прагнення контролювати судна, пов'язані із цією країною.
Чому США не захопили танкер раніше?
За словами американських чиновників, судна Берегової охорони США тривалий час переслідували нафтовий танкер "Марінера", раніше відомий як Bella 1, втім остаточне рішення про силове захоплення залежало від Білого дому.
Ситуація стала складнішою після того, як на корпусі судна з'явилось зображення російського триколора. Це поставило під сумнів правовий статус судна.
Тож американські посадовці не наважувались атакувати, аби не зіпсувати дипломатичні зв'язки із Кремлем.