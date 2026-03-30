Трампу ніхто не подякує: політолог розкрив, який подвійний подарунок США зробили Путіну

Трамп дозволив російському танкеру з нафтою досягти Куби, попри раніше введені санкції проти Росії та намір знищити кубинську економіку. Росія використала це у своїй пропаганді, де вже позиціює себе як гуманітарного помічника.

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що це явна поразка для Трампа в інформаційній та дипломатичній грі, яка лише посилює позиції Путіна.

Дивіться також: Зупинка нафтової блокади Куби: Трамп зробив нову заяву

Як вплине цей крок на авторитет США у світі?

Важливо! Берегова охорона США надала дозвіл російському танкеру, що перевозить 730 тисяч барелів сирої нафти, дістатися до Куби. Попередньо, судно прибуде до порту Матансас у понеділок, 30 березня.

"Не знаю, на скільки ресурсів цього танкера вистачить, але логіка Трампа дивує мене систематично, особливо в цьому випадку. Тут зійшлося 2 парадокси: Трамп раніше заявляв, що перекриває всі вентилі для Куби, щоб вона піддалася, а санкції проти Росії мали припинити війну. Тепер він дозволяє танкеру дістатися Куби", – сказав Лісний.

Трамп одночасно дає Росії потужний інформаційний та фінансовий привід. Ця операція вже генерує доходи для Росії та налаштовує інші танкери готуватись до виходу.

Росіяни позиціюватимуть це постачання як гуманітарну допомогу Кубі, навіть якщо не зароблять на цьому, політично це вже перемога над США. Російська та кубинська пропаганда представлятимуть це як доказ того, що Росія надавила на США та допомагає вільній Кубі.

Коли США душать Кубу, Росія підставляє плече – це дуже погана історія для Америки, оскільки це не посилить її авторитет. І це точно не виглядає як перемога Трампа – ні маленька, ні велика, ні прекрасна,

– наголосив Лісний.

Що ще відомо про ситуацію на Кубі?