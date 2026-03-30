Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что это явное поражение для Трампа в информационной и дипломатической игре, которая только усиливает позиции Путина.

Как повлияет этот шаг на авторитет США в мире?

Важно! Береговая охрана США предоставила разрешение российскому танкеру, что перевозящему 730 тысяч баррелей сырой нефти, добраться до Кубы. Предварительно, судно прибудет в порт Матансас в понедельник, 30 марта.

"Не знаю, на сколько ресурсов этого танкера хватит, но логика Трампа удивляет меня систематически, особенно в этом случае. Здесь сошлось 2 парадокса: Трамп ранее заявлял, что перекрывает все вентили для Кубы, чтобы она поддалась, а санкции против России должны были прекратить войну. Теперь он позволяет танкеру добраться до Кубы", – сказал Лесной.

Трамп одновременно дает России мощный информационный и финансовый повод. Эта операция уже генерирует доходы для России и настраивает другие танкеры готовиться к выходу.

Россияне будут позиционировать эту поставку как гуманитарную помощь Кубе, даже если не заработают на этом, политически это уже победа над США. Российская и кубинская пропаганда будут представлять это как доказательство того, что Россия надавила на США и помогает свободной Кубе.

Когда США душат Кубу, Россия подставляет плечо – это очень плохая история для Америки, поскольку это не усилит ее авторитет. И это точно не выглядит как победа Трампа – ни маленькая, ни большая, ни прекрасная,

– подчеркнул Лесной.

