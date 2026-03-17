Російський танкер може спричинити екологічну катастрофу у Середземному морі

Дрейфуючий у Середземному морі російський газовоз опинився в центрі міжнародної уваги через ризик масштабної екологічної катастрофи. Судно, яке пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії, залишається без екіпажу з небезпечним вантажем на борту.

Європейські країни вже попередили про серйозну загрозу для довкілля та готуються до можливих наслідків. Про це пише Reuters.

Що відомо про екологічну загрозу від російського танкера?

Пошкоджений російський газовоз Arctic Metagaz, який раніше зазнав вибухів у Середземному морі, продовжує дрейфувати неподалік південного узбережжя Мальти. Нові фото та відео судна оприлюднив мальтійський новинний портал NewsBook Malta. За даними журналістів, танкер перебуває приблизно за 50 морських миль (близько 92 кілометрів) від острова.

На опублікованих кадрах видно значні руйнування: понад половина корпусу судна обгоріла внаслідок пожежі, а трохи вище ватерлінії утворилися дві великі пробоїни. Судно фактично втратило керованість і залишається без екіпажу, що значно ускладнює будь-які рятувальні чи стабілізаційні операції.

За інформацією медіа, на борту Arctic Metagaz досі перебуває близько 700 тонн дизельного пального, а також два повністю заповнені резервуари зі скрапленим природним газом. Саме це викликає найбільше занепокоєння, адже у разі витоку або нового вибуху наслідки можуть бути катастрофічними для екосистеми Середземного моря.

Європейські країни вже відреагували на ситуацію. Представники ЄС попередили, що дрейфуючий танкер становить "неминучу та серйозну загрозу" для довкілля. Зокрема, існує ризик масштабного розливу пального, який може зачепити узбережжя одразу кількох держав.

Що відомо про вибухи та пожежу на танкері?

Вибухи на борту Arctic Metagaz сталися на 3 березня. За даними грецьких військових, інцидент трапився в міжнародних водах поблизу Мальти. Існують припущення, що судно могло бути атаковане морськими безпілотниками – дистанційно керованими катерами, начиненими вибухівкою.

Екіпаж судна, який складався приблизно з 30 осіб, було евакуйовано. Моряків доставили до лікарні в лівійському Бенгазі, де їм надали допомогу. Двоє членів екіпажу отримали важкі опіки. Пізніше, за інформацією російського МЗС, їх доправили до Росії спеціальним рейсом.

Російська сторона заявила, що газовоз вирушив із Мурманська та прямував до Єгипту. У Москві звинуватили Україну в атаці на судно, однак офіційний Київ ці звинувачення не підтвердив. Водночас Володимир Путін назвав інцидент "терористичною атакою".

За даними західних медіа, Arctic Metagaz може бути частиною так званого "тіньового флоту" Росії – мережі суден, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Такі танкери часто змінюють назви, прапори та маршрути, а також мають непрозору структуру власності та страхування.

Наразі судно продовжує неконтрольовано дрейфувати, а ситуація залишається напруженою. Експерти не виключають, що найближчим часом доведеться проводити складну операцію з його буксирування або нейтралізації, аби запобігти масштабній екологічній катастрофі в регіоні.

