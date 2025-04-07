Іноді потрібно приймати ліки, – Трамп прокоментував падіння ринків на тлі нових мит

Президент США Дональд Трамп не відмовляється від митної політики, попри величезні втрати на ринках. Американський лідер порівняв нові тарифи з "ліками".

Він також зауважив, що іноземним урядам доведеться заплатити багато коштів за їх скасування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що сказав Трамп про нові тарифи

Під час розмови з журналістами на борту Air Force One американський президент заявив, що його не хвилюють втрати ринку, які вже "знищили" близько 6 трильйонів доларів вартості акцій Сполучених Штатів. Західні ЗМІ зазначають, що фінансові ринки вказують на можливість ще одного тижня значних втрат.

Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити,

– каже Трамп.

Він додав, що на вихідних розмовляв з лідерами країн Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити на 50% мита, що набудуть чинності вже цього тижня. Коментуючи це, Трамп заявив, що "розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі".

Окрім цього, президент США вважає, що інші країни "погано поводилися" зі Сполученими Штатами через дурне керівництво. Він заявив, що вони забрали їхній бізнес, гроші, робочі місця та перевезли їх до Мексики, Канади й Китаю. На його думку, такі дії є неприйнятними.

У Reuters зазначають, що у недільних ранкових ток-шоу провідні економічні радники американського лідера намагалися описати нові тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому порядку. А також прагнули мінімізувати економічні потрясіння від їх впровадження.

Проте ф'ючерси на акції Волл-стріт відкрилися різким падінням у неділю, що свідчить про подальшу турбулентність.

Варто зазначити, що в Європі вже готують потужну відповідь для США. Країни ЄС найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти тарифів Дональда Трампа, схваливши перший пакет цільових заходів у відповідь.