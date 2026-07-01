Секретні військові навчання Росії і Китаю: Reuters отримало докази змови проти України

Торік Китай таємно навчав російських військових, а дозвіл на це особисто дав міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. У навчаннях брали участь щонайменше 4 російські та китайські генерали.

Це свідчить про стратегічне значення військової співпраці між Москвою та Пекіном, повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських чиновників і документи, які опинилися в розпорядженні агентства.

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Як Пекін допомагає Росії воювати в Україні?

Видання ознайомилося із засекреченим російським документом, у якому згадується наказ міністра оборони Андрія Бєлоусова від серпня 2025 року.

Згідно з ним, делегація російських військових вирушила до Китаю для участі у навчаннях на базах Народно-визвольної армії КНР.

Один із курсів тривав три тижні та проходив у листопаді в Пекіні. Він був присвячений захисту від радіаційної, хімічної та біологічної загроз. У документах також є фотографії, на яких китайський інструктор проводить заняття для російських військових. Вони вивчали макет ядерного реактора, методи хімічної та радіаційної розвідки, а також способи захисту вентиляційних систем від зараження.

Один із європейських чиновників зазначив, що навчання з радіологічного, хімічного та біологічного захисту підкреслюють стратегічний характер співпраці між країнами, адже ця тематика є особливо чутливою для будь-яких армій.

За інформацією двох європейських чиновників, угоду про проведення навчань, підписану 2 липня, уклали російський генерал-майор Рустам Хусаїнов і старший полковник Народно-визвольної армії Китаю Сунь Даюнь.

У внутрішніх звітах російських військових, які вивчило Reuters, зазначено, що китайські військові мають сучасне обладнання, активно використовують тренажери, а інструктори демонструють високий рівень теоретичної підготовки.

Водночас російська сторона звернула увагу на головний недолік – відсутність у Китаю сучасного бойового досвіду, тоді як Росія отримала його за більш ніж чотири роки війни проти України.

Документи також підтверджують участь у навчаннях високопоставлених військових. Російську делегацію очолював генерал-полковник Рустам Мурадов, заступник головнокомандувача Сухопутних військ Росії. На відкритті одного з курсів був присутній китайський генерал-майор Лі Цзіньсунь, керівник Військової академії радіаційного, хімічного та біологічного захисту Народно-визвольної армії Китаю. Крім того, генерал-майор Росії Віталій Герасимов брав участь у навчальному курсі в китайському місті Бенбу.

Зверніть увагу! Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити Reuters. МЗС Китаю заявило, що позиція Пекіна щодо війни в Україні залишається незмінною, а інформацію Reuters назвало "повністю безпідставною".

Минулого місяця Reuters уже повідомляло з посиланням на європейські спецслужби та військові документи, що в листопаді 2025 року Китай підготував близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких згодом вирушила воювати в Україну. Кремль тоді відмовився коментувати публікацію, заявивши лише про нібито поширення "неправдивої інформації" на Заході.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас 15 червня повідомила, що Євросоюз підтвердив факт проведення цих навчань через власні канали та аналізує їхні наслідки. У відповідь Пекін назвав її заяву "наклепом".