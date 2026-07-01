Это свидетельствует о стратегическом значении военного сотрудничества между Москвой и Пекином, сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников и документы, которые оказались в распоряжении агентства.

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Как Пекин помогает России воевать в Украине?

Издание ознакомилось с засекреченным российским документом, в котором упоминается приказ министра обороны Андрея Белоусова от августа 2025 года.

Согласно ему, делегация российских военных отправилась в Китай для участия в учениях на базах Народно-освободительной армии КНР.

Один из курсов длился три недели и проходил в ноябре в Пекине. Он был посвящен защите от радиационной, химической и биологической угроз. В документах также есть фотографии, на которых китайский инструктор проводит занятия для российских военных. Они изучали макет ядерного реактора, методы химической и радиационной разведки, а также способы защиты вентиляционных систем от заражения.

Один из европейских чиновников отметил, что учения по радиологической, химической и биологической защите подчеркивают стратегический характер сотрудничества между странами, ведь эта тематика является особенно чувствительной для любой армии.

По информации двух европейских чиновников, соглашение о проведении учений, подписанное 2 июля, заключили российский генерал-майор Рустам Хусаинов и старший полковник Народно-освободительной армии Китая Сунь Даюнь.

Во внутренних отчетах российских военных, с которыми ознакомилось агентство Reuters, отмечается, что китайские военные располагают современным оборудованием, активно используют тренажеры, а инструкторы демонстрируют высокий уровень теоретической подготовки.

В то же время российская сторона обратила внимание на главный недостаток – отсутствие у Китая современного боевого опыта, тогда как Россия приобрела его за более чем четыре года войны против Украины.

Документы также подтверждают участие в учениях высокопоставленных военных. Российскую делегацию возглавлял генерал-полковник Рустам Мурадов, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России. На открытии одного из курсов присутствовал китайский генерал-майор Ли Цзиньсунь, руководитель Военной академии радиационной, химической и биологической защиты Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, генерал-майор России Виталий Герасимов принимал участие в учебном курсе в китайском городе Бэнбу.

Обратите внимание! Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы Reuters. МИД Китая заявил, что позиция Пекина в отношении войны в Украине остается неизменной, а информацию Reuters назвал "полностью безосновательной".

В прошлом месяце Reuters уже сообщало со ссылкой на европейские спецслужбы и военные документы, что в ноябре 2025 года Китай подготовил около 200 российских военнослужащих, часть из которых впоследствии отправилась воевать в Украину. Кремль тогда отказался комментировать публикацию, заявив лишь о якобы распространении "ложной информации" на Западе.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас 15 июня сообщила, что Евросоюз подтвердил факт проведения этих учений через собственные каналы и анализирует их последствия. В ответ Пекин назвал ее заявление "клеветой".